Potrivit comunicatului Agenției Internaționale de Testare (ITA), sportiva a fost acuzată în baza articolului 2.4 din regulamentul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică, după ce a înregistrat trei abateri de localizare într-un interval de 12 luni.

Cazul a fost înaintat Diviziei pentru cazuri antidoping a TAS, după ce ITA a derulat procedura de gestionare a rezultatelor în numele Federației Internaționale de Gimnastică.

Ana Maria Bărbosu a contestat două dintre cele trei abateri și a susținut că nu ar trebui să fie suspendată.

Audierea a avut loc pe 20 august 2026, iar la 4 noiembrie, judecătorul unic a decis că gimnasta a încălcat regulile antidoping prin cele trei abateri privind comunicarea datelor de localizare.

În urma deciziei, Ana Maria Bărbosu a primit o suspendare de doi ani, care se aplică începând cu 5 mai 2026, data suspendării provizorii, și până la 4 mai 2028.

Sportiva, Federația Internațională de Gimnastică, ITA, Agenția Mondială Antidoping (WADA) și Agenția Națională Anti-Doping din România pot contesta decizia la Divizia de Apel a TAS, în termenele prevăzute.

ITA a precizat că nu va face alte comentarii pe marginea cazului.

Judecătorul a decis ca toate rezultatele obţinute de Bărbosu din decembrie 2025 să nu fie anulate, de unde şi decizia parţial menţinută de TAS.

Bărbosu şi World Gymnastics sunt implicate într-o speţă separată la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, legată de medalia de bronz la sol, de la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris. Procedura, Federaţia Română de Gimnastică & Ana Maria Bărbosu contra Jordan Chiles, USA Gymnastics, Donatella Sacchi şi World Gymnastics, a fost retrimisă la TAS de Tribunalul Federal Suprem Elveţian în februarie 2026, urmând să fie reexaminat, după apariţia unei noi probe. O audiere în faţa TAS nu este aşteptată înainte de mai 2027.