Carantină și restricții draconice pentru sportivii care participă la Australian Open

Tenismenii români și echipele lor care vor participa la Australian Open trăiesc adevărate aventuri.

Au fost plasați în carantină, în țara care de luni bune nu a mai înregistrat nici un caz de Covid, iar autoritățile impun măsuri draconice.

Invitații nu au voie să atingă nici butonul de la lift și își curăță singuri camerele. În afara antrenamentului zilnic, nu pot părăsi camerele de hotel. Sorana Cârstea și-a exprimat nemulțumirea pe Twitter, iar Simona Halep a vorbit de la balcon cu DJ-ii unui post de radio.

Cei doi DJ au urcat cu o portavoce pe clădirea aflată în fata hotelului în care sunt cazaţi Simona Halep şi antrenorul ei. Au reuşit să le smulgă de la balcon câteva declaraţii şi zâmbete.

Realizatorii show-ului i-au promis că până începe turneul, pe 8 februarie, vor difuza în programul matinal cântecele ei preferate.

DJ de radio: „O să te delectăm cu muzică timp de două săpămâni, da? Știm deja ce muzică vă place, ție și lui Darren, și deja lucrăm să găsim o trupă ca să vină să vă cânte aici! La ce oră te trezești? Ca să nu te deranjăm mai mult decât facem deja.”

Simona Halep: „La ora 5 dimineața!”

DJ de radio: „De la 5 e trează! Simona, noi începem la 6, e bine?”

Simona Halep: „Pa pa!”

DJ de radio: „Să ai o zi bună la antrenament, Simona! Tocmai am vorbit cu Simona Halep, cea mai bună din lume!”

Delegaţiile sportive din toată lumea au fost întâmpinate la Melbourne cu multe restricţii şi condiţii speciale de deplasare. Dragoş Curtifan e preperatorul fizic al Monicăi Niculescu şi al Patriciei Țig. Spune că deşi staff-ul lor a ajuns în Australia cu două teste negative, unul la îmbarcarea în Bucureşti şi altul la escala de la Doha, au fost trataţi încă de la aeroport ca şi cum ar fi reprezentat un potenţial pericol.

Condiţii speciale sunt şi la hotel.

Dragoş Curtifan, preparator fizic: „Ni s-a spus că putem ieşi doar câte unul din autobuz. Și am intrat la recepţie, toată recepţia golită, un girofar pus, ca un semnal puternic ca aici e o zonă destul de periculoasă, să spun. 4-6 oameni în costume, cu mască, departe de noi, erau cu nişte hârtii. Stăteam la doi metri unul de celălalt, era o persoană care stătea la lift şi nu ne lăsa nici măcar să atingem butonul la lift! El chema liftul, iar sus ne aştepta altă persoană, care ne-a dus la camere şi de acolo ni s-a spus „nu deschideţi uşa decât când va bate cineva la uşă, sau dacă vreţi să luaţi pachetele de mâncare”, care sunt livrate tot aşa, la exterior”.

Sorana Cârstea a scris pe Twitter că n-ar mai fi venit în Australia dacă ştia că sportivii au voie să iasă din hotel doar pentru antrenamentul zilnic. Unii dintre tenismenii prezenţi la turneu au postat filmuleţe în care se antrenează în propriile camere. Şi s-au supărat când au aflat că hotelurile oferă condiţii diferite: unele au camere şi apartamente mai spaţioase, cu terase şi spaţii în care carantina trece mai lejer. Sunt sportivii cazaţi în două regiuni vecine, cu regim diferit al restricţiilor.

Dragoş Curtifan, preparator fizic: „Sunt camere în care la unii nu se pot deschide geamurile, de exemplu. Eu am avut pur şi simplu noroc, că am balcon. Dar colegii mei, sportivele cu care suntem aici, nu au. Asta e de noroc, un hotel nu a fost gândit în aşa fel încât să aibă toată lumea aceleaşi condiţii dacă vine o pandemie, să fie balcon, să ieşi la aer. Şi statul în sine, statul Victoria are regulile lui, guvernatorul lui, statul Adelaide are alte legi”.

Simona Halep stă în Adelaide, cu regim mai permisiv, într-un complex de lux, aerisit, în care stau şi Novac Dzokovic şi Serena Williams. Australienii nu au în prezent niciun caz de coronavirus, după ce au avut 120 de zile de carantină totală. Din cei 1.200 de sportivi care au ajuns din toată lumea la Australian Open, șase au fost depistaţi pozitiv, la intrarea în ţară.