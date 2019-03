Bianca Andreescu s-a calificat în finala de la Indian Wells. Cu cine va juca

Andreescu, revelaţia acestui început de sezon, a mai făcut vineri o victimă de marcă în semifinală, după victoria reuşită în faţa ucrainencei Elina Svitolina, numărul 6 mondial, cu 6-3, 2-6, 6-4.

.@BNPPARIBASOPEN stunner!



Wildcard @Bandreescu_ upsets Svitolina, 6-3, 2-6, 6-4 to reach the biggest final of her career! pic.twitter.com/ueYY74pClm