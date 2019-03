Marketa Vondrousova, după ce a învins-o pe Simona Halep: ”Am crezut că mor!”

Este prima victorie a sportivei de 19 ani în faţa unei jucătoare din Top 5. Simona Halep pierde locul secund în clasamentul WTA şi va ocupa poziţia a treia.

Marketa Vondrousova a spus la finalul partidei că a fost extenuant să joace împotriva Simonei Halep: "Am crezut că mor!"

"Am luptat mult, am alergat după fiecare punct. La un moment dat, credeam că o să mor! Mulţumesc tuturor pentru susţinere. E o săptămână extraordinară pentru mine", a declarat Marketa Vondrousova la finalul partidei.

"It's my first top 10 win. I'm so happy to be through and so happy with my play."



