Avram Iancu devine primul român care a trecut înot Canalul Bristol

Redăm integral mesajul lui Avram Iancu:

”În urmă cu două luni eram în spital, internat prin secția de primire urgențe iar astăzi am trecut inot din Anglia în Țara Galilor traversând Canalul Bristol.

Odată cu această performanță sunt onorat să devin primul român care traversează celebrul canal care are curenți marini deosebit de puternici.

Sunt deasemenea onorat să constat că această traversare a făcut ca inimile românilor din Țara Galilor și Anglia să rezoneze cu această acțiune românească.

Mulțumesc tuturor pentru implicare și mai ales celor aproximativ 50 de români care m-au așteptat la final.

Sunt foarte bucuros să constat că printre ei s-a aflat și reprezentantul Ambasadei României in Regatul Unit, Dl Mihai Ioan, Consulul Onorific al României în Țara Galilor, Dna Diana Stroia și Dna Gabriela Ferguson.

Mai multe detalii în zilele următoare, avem mult material video așa că țineți aproape!”

Avram Iancu a început traversarea Canalului Bristol joi dimineaţa, pe o rută stabilită între localităţile Glenthorne şi Porthcawl. Performanţa bibliotecarului din Petroşani s-a desfăşurat după regulile de marathon swim, fiind supravegheată de Bristol Channel Association, entitatea juridică ce guvernează înotul în acest canal şi care organizează traversarea în mod oficial, pilotul, copilotul şi observatorul cursei fiind englezi.

Înainte de începerea traversării, Avram Iancu a apreciat că înotul în Canalul Bristol, care măsoară 28 de kilometri, va fi unul dificil din cauza temperaturii scăzute a apei, dar şi a efortului continuu pe care va trebui să-l facă.

Anul acesta, Avram Iancu a obţinut titlul de "Performance of the Year" din partea Organizaţiei Mondiale de Înot în Ape Deschise - World Open Water Swimming Association (WOWSA), pentru că în anul 2021 a reuşit să înoate 26 de kilometri împotriva curentului pe Dunăre, într-un timp de 18 ore şi 30 de minute, o premieră mondială.

Între performanţele bibliotecarului din Petroşani se numără traversarea înot a Canalului Mânecii, în august 2016, iar în vara anului 2017, Avram Iancu a înotat întreg cursul Dunării, fără costum de neopren, pe o distanţă de 2.860 de kilometri, scrie Agerpres.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 22-07-2022 11:40