Belgianul a fost slăbit de un virus în ultimele zile şi a ratat câteva dintre şedinţele de antrenament ale echipei sale, potrivit Agerpres.

„Vineri, Vincent Kompany a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-a prăbuşit în timpul unei şedinţe de antrenament a echipei de rezerve a lui Bayern", a indicat clubul. "Antrenorul principal al echipei profesioniste urmărea antrenamentul celei de-a doua echipe."

„Kompany este supus în prezent unor investigaţii amănunţite la spital şi va rămâne sub îngrijire medicală. Pentru moment, stafful său tehnic se va ocupa de toate aspectele legate de antrenamente şi meciuri", a adăugat Bayern.

Bayern: „Sănătatea lui Vincent Kompany este principala noastră prioritate”

Liderul din Bundesliga, care a remizat, 2-2, pe teren propriu împotriva lui Arsenal în Liga Campionilor, va juca duminică pe terenul lui Freiburg.

„Sănătatea lui Vincent Kompany este principala noastră prioritate", a declarat Max Eberl, membru al consiliului de administraţie al clubului. „La Bayern, vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura că are parte de o recuperare rapidă."

„Vinnie primeşte toată îngrijirea medicală şi sprijinul necesar şi i se va acorda tot timpul necesar. Toată lumea de la FC Bayern îi urează lui Vinnie o recuperare rapidă", a adăugat Eberl.