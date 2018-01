Andreea Grecu și Florentina Iusco, aur în proba de bob-2 feminin

Competiţia a avut la start 14 echipaje, iar Andreea Grecu şi Florentina Iusco au fost cronometrat cu un timp total de 2 min 18 sec 46/100 după cele două manşe de concurs, devansând două echipaje ale Germaniei, Laura Nolte/Lavinia Pittschaft (2:18.77) şi Kim Kalicki/Lena Zelichowski (2:18.85).

