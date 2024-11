Ancelotti a povestit care a fost cea mai mare greşeală din cariera sa de antrenor. S-a întâmplat chiar la Real Madrid

„Este imposibil să iei doar decizii bune în treizeci de ani. De exemplu, am luat una proastă aici la Madrid, după primul meu an (2013-2014). Am fost foarte aproape de a-mi prelungi contractul, clubul a vrut să mă păstreze, dar am insistat prea mult în legătură cu salariul meu şi s-au oprit (concediat după al doilea sezon, în mai 2015). A fost o greşeală, cea mai gravă pe care aş fi putut-o face. Dar m-a ajutat să învăţ”, a mărturisit el.

Ancelotti a făcut greşeli şi pe teren. „La Juventus, l-am avut pe Thierry Henry (în 1999). Când şi-a început cariera, a jucat ca extremă. Iar când a plecat la Arsenal, a devenit un atacant formidabil, cu (Arsène) Wenger. Dar eu nu l-am văzut ca atacant.

Sub comanda italianului, fostul atacant a marcat doar trei goluri în 16 meciuri.

De la revenirea sa la Real în 2021, Abcelotii a câştigat două titluri în La Liga, o Copa del Rey, două Supercupe ale Spaniei, două Supercupe ale Europei, o Cupă Mondială a Cluburilor şi două Ligi ale Campionilor.

