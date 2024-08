Americanii sunt furioși că românca Ana Maria Bărbosu a luat bronzul la gimnastică. Cuvinte dure în L.A. Times: ”Go to hell”

În textul care se numește ”Păstrează-ți medalia! Olimpica Jordan Chiles ar trebui să trântească ușa în fața Comitetului Olimpic”, jurnalistul american folosește cuvinte dure și chiar îi înjură pe reprezentanții jocurilor olimpice.

”Problema este complicată, dar mesajul ar trebui să fie simplu: atunci când zeii olimpici corupți vor apărea la ușa lui Jordan Chiles, cerându-i medalia de bronz la sol, gimnasta de la UCLA ar trebui să le spună trei cuvinte.

Du-te dracului.

Este medalia ei, a câștigat-o corect, a câștigat-o definitiv, nu are ce căuta în această controversă, nu are ce căuta în România, are ce căuta într-un singur loc, acum și pentru totdeauna. Înfășurată în jurul gâtului ei.

Comitetul Internațional Olimpic vrea să-i ia medalia și să i-o dea Anei Bărbosu, dar dacă gimnasta româncă ar avea simțul fair-play-ului, nu ar trebui să o accepte.” - susține Bill Plaschke în editorialul din L.A. Times.

În continuare, acesta afirmă că ar fi corect ca ambele sportive să primească o medalie de bronz.

”Comitetul Olimpic Internațional vrea medalia ei? Să facă pași. În cazul în care Comitetul vrea să dea două medalii de bronz, una pentru fiecare dintre concurenții din această zăpăceală, bine. Făcând acest lucru, își vor asuma responsabilitatea pentru greșeala lor și nu vor penaliza niciunul dintre gimnaști, iar asta e în regulă.” - mai spune el.

