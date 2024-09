A murit Dikembe Mutombo. Legenda NBA avea 58 de ani

Cauza decesului a fost cancerul cerebral, cu care a fost diagnosticat în octombrie 2022. Mutombo era înconjurat de familia sa când a murit, potrivit Yahoo Sports.

Comisarul NBA, Adam Silver, a emis o declarație cu privire la moartea lui Mutombo.

„Dikembe Mutombo a fost pur și simplu mai mare decât viața pe teren, el a fost unul dintre cei mai mari blocaje și jucători defensivi din istoria NBA. În afara terenului, el și-a turnat inima și sufletul în a-i ajuta pe alții.

Nimeni nu era mai calificat decât Dikembe pentru a fi primul ambasador global al NBA. A fost un umanitar în adâncul sufletului său. Îi plăcea ceea ce jocul de baschet putea face pentru a avea un impact pozitiv asupra comunităților, în special în Republica Democrată Congo, țara sa natală, și pe întregul continent african. Am avut privilegiul de a călători în lume cu Dikembe și de a vedea la fața locului cum generozitatea și compasiunea sa au înălțat oamenii. De-a lungul anilor, el a fost întotdeauna accesibil la evenimentele NBA - cu zâmbetul său contagios, vocea profundă și răsunătoare și mișcarea degetului caracteristică, care l-a făcut îndrăgit de fanii baschetului din toate generațiile.

Spiritul indomabil al lui Dikembe continuă în cei pe care i-a ajutat și i-a inspirat de-a lungul vieții sale extraordinare. Eu sunt unul dintre cei mulți oameni ale căror minciuni au fost atinse de inima lui mare și îmi va lipsi foarte mult. În numele întregii familii NBA, transmit cele mai profunde condoleanțe soției lui Dick, Rose, și copiilor lor: numeroșilor săi prieteni; și comunității globale de baschet, pe care a iubit-o cu adevărat și care l-a iubit și ea”.

