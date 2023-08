50 de ani de când Ilie Năstase a devenit primul lider ATP din istorie. „Nimeni nu a fost mai mare în tenis”

Fosta glorie a sportului alb, cel supranumit „Nasty" pentru stilul impetuos de pe teren și pentru fantezia cu care aborda jocul, a sărbătorit evenimentul pe litoral, alături de soție și de câțiva prieteni apropiați.

Pe 23 august 1973, Năstase devenea primul lider mondial din istoria ATP, în primul clasament publicat de asociația înființată cu un an înainte. Era și anul în care câștigase al doilea titlu de mare șlem din carieră, cel de la Roland Garros.

Ilie Năstase: „Anul ăla am avut cele mai bune performanțe, am câștigat vreo 12 sau 14 turnee și, dintr-odată, pe 23 de August, de ziua României, a apărut clasamentul, cu atât mai frumos, că era ziua României”.

Celebrități precum Robert de Niro, Nelson Mandela sau Donald Trump își doreau să fie în preajma sa.

Ilie Năstase: „Am avut o viață frumoasă, am voiajat prin toată lumea cu domnul Țiriac, am făcut ce am vrut noi, că ne-au lăsat, că dacă nu ne lăsau a doua zi fugeam din România. Eu și la antrenament făceam același lucru, mă distram, îmi plăcea, am jucat cu plăcere. La un moment dat, la Paris, a strigat cineva din tribună, `Năstase tu faci cinema`. M-am dus la arbitru, am luat microfonul și am zis. `Nu, nu, eu fac teatru`”.

Regizorul Tudor Giurgiu și producătorul Cosmin Hodor lucrează la un documentar despre viața lui, intitulat „Nasty".



Cosmin Hodor, producător executiv: „Tot ceea ce credeam eu că am știut eu sau am aflat despre Ilie, de fapt mi-am dat seama că știam foarte puțin atunci când am început să facem documentarea și vreau să vă spun că imaginile de arhivă sunt foarte, foarte puternice”.

În film apar jucători de legendă, care și-au încrucișat loviturile, de-al lungul timpului, cu „Nasty”. Însă, dincolo de teren, au rămas prieteni pe viață.

John Mcenroe: „Chiar și dacă are 60-70 de ani, se simte ca la 20-30 de ani”.

Bjorn Borg: „Nimeni nu a fost mai mare în tenis. Ilie, te iubesc! Știi, tu și cu mine suntem prieteni”.

Billie Jean King: „El atinge mințile și inimile oamenilor. Era showman, un adevărat superstar. Încă mai este”.

Și site-ul ATP a marcat momentul, ca un lob peste timp: Ilie Năstase, primul lider mondial și Carlos Alcaraz, actualul numărul 1 ATP.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 23-08-2023 19:50