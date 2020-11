Vești bune pentru posesorii de animale care trebuie să stea izolați. Cine le vine în ajutor

Administratorii de pensiuni și hoteluri pentru animale vin în sprijinul proprietarilor depistați sau suspecți de COVID-19.

Mai precis, se oferă să se ocupe cum trebuie de câinii celor aflați în izolare. Stăpânii beneficiază de reduceri și își pot urmări în timp real prietenii necuvântători, cu ajutorul unei aplicații.

Testată pozitiv la noul coronavirus, Maria a fost nevoită să stea în izolare două săptămâni. În aceste condiţii, nu a mai putut să iasă la plimbare cu Tasha, căţeluşa ei de 5 ani, iar singura soluţie a fost să o ducă la un hotel pentru animale.

Maria Laver, proprietar câine: "Procesul a fost unul simplu: Am sunat, am vorbit, am explicat care este situaţia. Au şi serviciul de taxi. A contat asta pentru noi pentru că noi nu ne-am putut deplasa de acasă - au venit, au preluat-o."

Şi Bogdan a apelat la aceeaşi variantă după ce a fost anunţat de la locul de muncă despre un posibil caz de infectarea cu Sars-Cov-2 şi a fost nevoit să rămână acasă.

Bogdan Vâlcan, proprietar câine: "În legătură cu căţelul, am luat decizia să rămână acolo pentru că aşa ar trebui procedat în situaţii de genul acesta."

Dacă în lunile de vară aproape că nu aveau clienţi, acum pensiunile pentru animale şi-au adaptat serviciile pentru persoanele care trebuie să stea în izolare şi nu se mai pot ocupa de animale.

Ioana Pop, administrator hotel pentru animale: "Numărul de cereri în ceea ce priveşte căţeii cazaţi pe perioada carantinarii stăpânilor a crescut semnificativ în ultima perioadă. Am făcut şi un preţ special pentru acei clienţi - am început să le oferim 20 la sută discount."

Irina Moldovan, medic veterinar USAMV Cluj-Napoca: "Cele trei-patru plimbări care se impun trebuie să se facă şi în această perioadă, nu trebuie să fie mai rare sau modificate. Deci programul căţelului trebuie să fie la fel ca şi înainte."

Stăpânii câinilor beneficiază şi de un serviciu video. Printre clienţi se numără şi medicii care au rezervat locuri pentru căţeii lor.

Lina Azzam, administrator hotel pentru animale: "Pot inclusiv să merg să iau căţelul de la ei de acasă şi până se fac bine pot sta aici."

Pentru o zi de cazare preţurile pornesc de la 50 de lei şi pot ajunge la aproape 200, în funcţie de serviciile oferite.