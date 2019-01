Un tată și fiica lui au nevoie de ajutor după ce casa le-a luat foc și au rămas pe drumuri

Un incendiu devastator i-a lăsat fără casă pe un bărbat şi pe fetiţa lui de 9 ani din localitatea Ghirişu Român, judeţul Cluj.

Locuința fusese ridicată cu mari eforturi anul trecut. Acum doar pereţii au mai rămas în picioare, însă acoperişul şi toate bunurile din interior sunt scrum.

Mama fetiţei nu mai locuieşte cu tatăl şi fetiţa, iar cei doi, disperaţi, au rămas la mila vecinilor.

Incendiul care a avut loc miercuri seară a distrus cele două încăperi mici construite cu greu, iar bărbatul de 31 de ani din Ghirişu Român şi fiica lui de 9 ani au ieşit în ultimul moment din casa cuprinsă de flăcări. Incendiul le-a luat tot, iar acum se adăpostesc la fratele bărbatului.

Din păcate, fetiţei i-au ars şi hainele de şcoală şi nu mai are cu ce să se îmbrace. O vecină care lucrează la o organizaţie neguvernamentală a spus că le poate da ce au nevoie pentru început, dar nu e suficient.

Valentina "A venit primarul, au venit vecinii şi împreună am hotărât să vedem care ce putem facem. Primăria a spus că aduc şi ei nişte bani, eu am sunat la serviciu, că lucrez la o fundaţie non-guvernamentală. Am sunat să vedem cum ce să ajutăm cu lucruri necesare pentru fetiţă, pentru şcoală şi cât se mai poate lucruri pentru casă."

Acum oamenii se roagă pentru un ajutor, oricât de mic.

Cei care vor să-i ajute pot face donații în următoarele conturi: