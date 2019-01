Incendiu de proporții în Timișoara. Aproape 50 de persoane au fost evacuate din blocul cuprins de flăcări

Clipe de groază pentru locatarii unui bloc din Timişoara. Mansarda clădirii a fost cuprinsă de flăcări violente care s-au extins la mai multe apartamente.

Unii oameni au ieşit singuri din locuinţe, în timp ce alţii au fost evacuaţi de pompieri şi poliţişti. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă pagubele sunt însă însemnate.

În cursul serii de marți un apel la 112 anunţa că arde intens acoperişul unui bloc. Mansarda a căzut pradă unor flăcări uriaşe şi proprietarii au ieşit imediat să se salveze.

"A venit vecina de lângă şi a zis vezi că arde podul. Eu când am ieşit pe scară la etajul 5 era flacără mare în pod sus, m-am întors înapoi am luat ghiozdanul şi fâsul pe mine şi am ieşit afară", a spus un locatar.

Vâlvătaia a pus rapid stăpânire pe alte trei apartamente. Toţi oamenii dinăuntru au ieşit teferi.

Locatar: -Erau flăcările mari, foarte mari în amândouă parițile ca s-a extins.

Reporter: -Au fost oameni evacuaţi?

Locatar: -Da, toți.

Aproape 50 de locatari au fost scoşi afară de pompieri şi poliţişti.

Reporter: - Ce s-a întâmplat?

Locatar: - Ne evacuează din bloc.

"Am văzut că vin pompieri, strigau să ies afară, am ieşit şi eu afară. Am văzut dintr-o dată 5 maşini de pompieri, nu ştiam ce s-a întâmplat”, a spus un alt locatar.

Din fericire niciun om nu a fost rănit. Zona era plină de maşini parcate şi câteva dintre ele au fost mutate de proprietari pentru a le face loc salvatorilor.

"S-a intervenit cu 7 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, două autoscări mecanice, echipaje de prim ajutor medical, echipaje de poliţie şi echipaje de jandarmi. La sosirea echipajelor, incendiul se manifestă cu ardere generalizată la acoperişul mansardei pe o suprafaţă de aproximativ 450 de metri", a declarat Elena Megherea, purtător de cuvânt ISU Timiș.

Din primele informaţii incendiul ar fi pornit de la supraîncălzirea unei instalaţii electrice.