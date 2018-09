Un primar din Arad trimite asistaţii social la interviuri. "Primesc ajutor de când lumea"

În acest război dus cu asistații social, care, deși sunt în putere, nu vor să muncească, un primar din județul Arad caută angajatori, apoi îi cheamă pe localnici la inverviuri.

Ba mai mult, sunt vizați și cei fără școală, care ar putea fi calificați la locul de muncă.

În comună Craiva din judeţul Arad, 92 de persoane primesc ajutor social. Vorbim în total despre 23.000 de lei lunar, în condiţiile în care 72 de oameni dintre cei ajutaţi ar putea să muncească. Aşa că primarul încearcă să găsească un loc de muncă pentru fiecare.

Reporter: "De cât timp primiţi ajutor social?"

Beneficiar: "De când e lumea, şi acum ne-am gândit că ar fi bine dacă am fi toţi angajaţi."

Localnic: "E o zonă în care nu poţi câştiga nicăieri. Nu au unde lucra. Oamenii sunt foarte săraci. Mulţi trăiesc din ajutor şi din alocaţii. Atât."

Chiar dacă sunt în putere, mulţi spun că trăiesc din ajutor social şi din alocaţiile copiilor pentru că nu sunt şcoliţi.

Localnic: "Nu am şcoală. Am făcut numai o zi de şcoală şi părinţii nu au avut posibilitatea..."

Reporter: "Aţi fi interesat să lucraţi?"

Localnic: "Categoric."

Localnică: "Şcoala nu am, nu ştiu să scriu. Încerc dacă se poate să lucrez şi eu, şi bărbatul."

Localnic: "Ne-am căutat de lucru, dar nu te iau fără şcoală. Ne pare bine că vor să ne angajeze, dacă ne iau fără şcoală."

Edilul a negociat ca la interviuri să fie primiţi şi cei fără studii, care ar putea fi calificaţi la locul de muncă.

Ioan Bercea, Primar comună Craiva: "Am contactat firmele. Am avut o discuţie cu dânşii şi avem o problemă: majoritatea asistaţilor social nu au școală, şi am găsit înţelegere la firmele respective să ne ajute să găsească pentru fiecare un loc de muncă."

Cei care vor refuza chiar şi o dată o ofertă vor pierde ajutorul social. Localitatea Craiva se număra printre comunităţile cu cei mai mulţi asistaţi social din judeţul Arad.

