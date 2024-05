Un incendiu a lăsat pe drumuri o familie amărâtă, cu 3 copii, în Iași. Orice ajutor contează pentru ei

Mama și copilul: ”Lasă că rezolvăm, ne facem și noi căsuță, nu mai plânge, gata. Ne întoarcem înapoi acasă, gata, promit eu".

Eugenia lucra în grădină când și-a văzut de la distanță casa cuprinsă de flăcări. A alergat într-un suflet înăuntru, pentru că acolo dormea unul din copiii ei, cu dizabilități.

Eugenia Lucianu, mamă: "Nu aveam cum să-l scot decât prin forță, nu aveam cum. Sunt ai mei, nu puteam să-i las".

Pompierii au intervenit cu patru autospeciale și s-au luptat ore în șir cu focul, extins și la o casă învecinată. Însă locuința familiei a fost distrusă complet.

”Eugenia Lucianu: Mobila, televizoare, mașină de spălat frigider, tot. Nu mai am nimic, absolut nimic. Aici la bucătărie am intrat și eu cu sapa să mai caut ce-a mai rămas. Aici sunt cărțile alea ce trebuia să facă temele, acolo le aveam.

Reporter: Munca de-o viață distrusă.

Eugenia Lucianu: De 10 ani, mai mult sau mai puțin. Tot făcut pe bucăți, am muncit 10 ani, am făcut câte o bucată, câte o bucată, să avem casa noastră. Și acum stăm prin străini".

Femeia este asistent personal pentru doi dintre copiii ei cu dizabilități și de acolo provine singurul venit adus în familie.

Soțul ei a suferit un AVC recent și nu mai poate munci. Întreaga familie locuiește temporar la o vecină, dar bieții oameni sunt cu gândul în fiecare zi la casa lor pierdută.

Ștefan Lucianu: "Vreau să vă spun ceva: orice ajutor e binevenit. Să ne mutăm înapoi în căsuța noastră".

Cei care vor să îi ajute pe cei doi părinți să își refacă locuința pot face o donație.

Contact - Adriana Tănase 0762164958

