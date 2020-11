Un deputat a sunat la 112 când a văzut în trafic un șofer care bătea cu pumnii o femeie. Ce a făcut agresorul de 79 de ani

Deputatul Iulian Bulai a sunat la 112 după ce a văzut în trafic cum un șofer o lovea cu pumnii pe femeia aflată lângă el. Agresorul nu a oprit la semnalul polițiștilor veniți și a fost nevoie de o urmărire de câțiva kilometri până ca acesta să fie prins.

Incidentul a avut loc miercuri, în timp ce deputatul circula prin comuna nemțeană Girov, scrie Mesagerul de Neamț.

Iulian Bulai a observat că șoferul unei mașini lovea cu pumnii în femeia de lângă el, chiar în timp ce conducea.

A sunat la 112, iar o mașină de poliție a ajuns imediat în zonă, pentru a-l opri pe agresor.

Acesta nu a vrut însă să oprească și a fost nevoie ca mașina Poliției să-l urmărească mai mulți kilometri prin localitate, până când șoferul a fost prins și încătușat.

Agresorul era un bărbat în vârstă de 79 de ani, iar femeia pe care o lovea, plină de sânge pe față, era concubina sa, în vârstă de 42 de ani.

Cu toate acestea, victima a refuzat să depună plângere împotriva celui care a bătut-o cu pumnii.

”Femeia nu a solicitat ordin de protecție, a refuzat să depună plângere pentru lovire, dar în cauză s-a întocmit un dosar penal pentru violență în familie”, a precizat agentul Georgiana Moșu, purtătorul de cuvânt al Poliției Neamț.

În plus, bătrânul agresor a rămas fără permis pentru 30 de zile pentru că nu a respectat indicațiile polițistului rutier.

”Violența domestică e un flagel în România. Și asta, și din cauză că adeseori asistăm la gesturi de violență fără să intervenim. Din mașină, am văzut azi o femeie, pasager în altă mașină, luată la pumni de șofer. Am sunat la poliție. Kilometri întregi a refuzat omul să tragă pe dreapta, cu poliția pe urmele lui. Iar când în sfârșit a oprit, nu voia să iasă din mașină. În video nu se vede că femeia avea sânge pe față și o rană proaspătă la nas – fiindcă am încercat să protejăm imaginea victimei. Dar urmele pumnilor erau acolo. Mulțumiri Poliției din Girov, care a răspuns prompt la apelul la 112. Violența împotriva femeilor nu e o glumă, nu putem întoarce capul când se petrece chiar sub ochii noștri”, a scris Iulian Bulai pe contul său de Facebook.