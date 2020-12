Un copil din județul Iași a salvat dintr-un incendiu tableta pentru școala online a fratelui său mai mic

Un băieţel de 11 ani din județul Iași a salvat din casa cuprinsă de un incendiu devastator tableta pe care fratele lui mai mic o folosea la şcoala online.

Robert a vrut să salveze şi tableta sa, însă, de la fumul gros, nu a mai văzut nimic şi a ieşit afară în ultimul moment. Acum, în prag de sărbători, cei doi copii îşi doresc să aibă din nou un acoperiş deasupra capului, cărţi după care să înveţe, jucării şi hăinuţe. Şi, mai ales, multe inimi aproape.

Copilul care a salvat tableta: „Aici în casă era tableta, eu am ieşit afară că mirosea a fum şi am mers să vedem ce s-a întâmplat. Am strigat la vecini şi am intrat în casă, dar tableta mea nu am mai văzut-o de fum. Și am intrat şi am luat-o pe a lui”.

Reporter: „Nu ţi-a fost frică?”

Copil: „Nu”.

Reporter: „De ce ai intrat, aveai nevoie de ea la şcoală?”

Copil: „Da”.

Incendiul care i-a lăsat pe drumuri pe cei doi soţi şi pe copiii lor, de 7 şi de 11 ani, a avut loc luni în comună Prisecani. Tatăl băieţilor era la muncă, iar mama lor, după hrană pentru animale.

Petru Bageac, tatăl băieților: „A plecat nevasta în sat după o căruţă şi a lăsat foc în sobă, cred că a căzut o scânteie la o perdea. Eu eram la treabă, m-a sunat cineva, veniţi că arde casa. Când am ajuns, ardea tot, erau flăcările foarte mari”.

Iulia Bageac, mama băieților: „Când am venit înapoi, ardea tare cu flăcări, pocnea azbestul, pocnea totul de pe casă. Nu am reuşit să salvez nimic, mi-a ars şi maşina de spălat şi aragaz şi frigider, tot, tot ce a fost bun. Și haine. Nu am mai salvat nişte hăinuţe într-o cameră. Copiii au salvat tableta, doar a celui mic, a lui George. Mai era una aici în cameră, dar acea s-a topit de tot”.

Speriaţi de flăcări, vecinii au sunat la pompieri şi au sărit în ajutor. Din păcate, din casă au mai rămas în picioare câţiva pereţi şi multe resturi de lucruri arse.

Impresionat de poveste, primul care a sărit în ajutorul familiei a fost Bogdan Tănasă, fondatorul Casa Share, care le-a promis bieţilor oameni că îi va ajuta să înceapă o viaţă nouă.

Bogdan Tănasă, fondator Casa Share: „Au nevoie de ajutor foarte mare, uitaţi ce este în spate. Este nenorocire aici. Acum, în prag de sărbători, cu doi copii mici este greu”.

După incendiu, familia s-a mutat temporar la rudele din comună.