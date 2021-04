Un bărbat de 58 de ani din Bihor a dispărut de trei săptămâni. Azi este ziua lui

Ar fi trebuit să îşi serbeze, vineri, ziua de nume, dar nu mai e de găsit de trei săptămâni. Un bărbat de 58 de ani, dintr-o comună bihoreană, a fost dat dispărut de familia sa.

Poliţia şi localnicii din sat l-au căutat în toate locurile unde s-ar fi putut afla, dar în zadar. Acum este dat şi în urmărire naţională.



Gheorghe Iacob locuia, singur, într-o casă dărăpănată. În ultimele luni, după ce suferise un accident, se mutase la unul din fii, care l-a îngrijit. Într-o zi, băiatul nu l-a mai găsit acasă.

Florin Iacob - fiul dispărutului: „În data de 2 aprilie, am sesizat că nu mai e. Eu, şi lumea de prin sat, nu l-a mai văzut. Am început căutările, am căutat eu singur, prima dată, acasă pe la el, aicea prin sat, prin cimitire, prin diferite case părăsite. Nimic."

Nici vecinii nu îşi explică ce s-ar fi putut întâmpla cu el.

Localnică: „Chiar înainte să merg la lucru, cu două zile înainte să aud că a dispărut, chiar m-am întâlnit cu el. Tot timpul l-am văzut cu câinii după el, seara. Parcă l-o înghiţit pământul, deci nu pot să-mi dau seama."

Câţiva localnici i-au ajutat pe poliţişti la căutări.

Vecin: „Prin tot satul am căutat, acuma. Pe la cimitir, pe Criș. Majoritatea, tot ce se învârte prin sat, pe unde am ştiut noi că merge, l-am căutat. Nu ştiu, nu, nu, nu era genul de om să umble în gașcă”

Florin Iacob - fiul dispărutului: „Am răscolit satul, inclusiv Crișul, spre Salonta, spre oraş. Am răscolit toate casele părăsite, dar niciun semn, nicio haină, niciun papuc, absolut nimic.”

Fiul bărbatului spune că tatăl său era originar din Mehedinţi şi că nu e exclus să fi vrut să ajungă, cumva, la rudele sale de acolo. Deocamdată, anchetatorii nu pot elimina nicio variantă şi continuă cercetările în acest caz. Cine are informaţii despre unde s-ar putea afla bărbatul, este rugat să sune de urgenţă la poliţie.