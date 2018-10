Tot mai mulți oameni participă la ateliere creative. Cât costă o ședință de câteva ore

Dornici să se relaxeze, să învețe lucruri noi ori să își împlinească un vis, din ce în ce mai mulți oameni participă la ateliere creative.

Au și de unde să aleagă, pentru că se organizează cursuri în toate domeniile - de la scriere, comunicare, fotografie ori arte vizuale, până la croitorie sau recondiționare de mobilă.

Cei care doresc să-și recondiționeze singuri mobila veche, pot învăța tehnici de lucru într-un atelier din Brașov. Ana a pus în practică acasă tot ce a deprins la curs, iar piesele de mobilier au suferit o transformare.

Ana Popov: "Am zis nu schimb mobila, că era bună ca material, lemn masiv cu sculptură și am zis schimb culoarea și am adus într-un stil care dă senzația de spațiu, curat, pur."

O ședință de câteva ore costă 180 de lei. Există însă cursuri la care o să învățați să combinați vopselurile pentru mobilă, să faceți modele tradiționale ori să va reamenajați locuința. Tot pachetul costă peste 2.000 de lei.

Adina Voinea: "Am luat toate atelierele posibile, sunt începătoare, dar îmi place foarte mult. Am venit cu scopul de a mă relaxa. Poți să folosești diverse tehnici, să incluzi tapițeria în mobilier, să îți creezi mai multe obiecte."

Tunde Todor, organizator ateliere: "Pui mai multe straturi de culori unul peste altul, presari cu rumeguș de lemn și când s-a uscat vopseaua dai cu șpaclu și o să ai o vopsea sărită pe alocuri, va arată stricat, vechi. Are un efect wow."

Într-un alt loc din Brașov, doritorii pictează haine. 3 ore costă 150 de lei.

Diana Cojanu, organizator atelier: "Așa arată după doi ani de purtat și spălat. Arată exact ca la început, materialele sunt diverse, de la tricouri care sunt din bumbac sau puțin elastice, până la orice, poți pe piele, pe mătase, pânză."

Ateliere găsim, însă, în toate domeniile. De pildă, cele pentru scriere narativă pornesc de la 250 de lei, de machiaj de la 400 de lei, iar cele de fotografie depășesc lejer 700 de lei.

