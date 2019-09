Tinerii din România care au parcurs 14 vârfuri muntoase în doar 76 de ore

Un scop nobil merită orice efort. Asta cred doi tineri din Iaşi care au parcurs toate cele 14 vârfuri muntoase, de peste 2500 de metri, de la noi din ţară, în doar 76 de ore.

În acest fel, cei doi vor să promoveze o fundaţie din Bucureşti, care duce pe munte persoane care se află în scaunul cu rotile.

Sebastian are 25 de ani şi lucrează la o firmă de marketing digital, în timp ce Tiberiu, în vârstă de 29 de ani, munceşte în industria IT. Sunt pasionaţi de munte şi spun că s-au pregătit două luni înainte să pornească în această aventură. Au făcut chiar şi o pagină pe o reţea socială, unde oamenii au putut să îi urmărească pas cu pas.

Sebastian Nechifor: „Am parcurs 14 vârfuri în 4 grupări muntoase. Am plecat în Retezat, am continuat cu Parâng, Făgăraş şi am încheiat cu Bucegii. Totul a durat 76 de ore şi 26 de minute. Am făcut câteva peripeţii care ne-au încetinit. Desigur, am făcut live de pe fiecare vârf."

Tiberiu Popa: „M-am inspirat dintr-un proiect al unui alpinist celebru, Ueli Steck. Nu a fost foarte greu, dar oboseala s-a acumulat. Cred în total 10 ore am dormit în cele 76 de ore.”

Prin acest proiect cei doi au vrut să susţină o organizaţie din Bucureşti care duce pe munte persoanele cu dizabilităţi cu ajutorul unui scaun asemănător cu cele folosite de salvamontişti.

Sebastian Nechifor: „Noi credem că este singura lor şansă să parcurgă poteci de munte la noi în ţară. Au nevoie de voluntari şi oameni iubitori de munte. Înseamnă speranţa, mă pun în locul lor şi nu văd altă posibilitate să ajungă în Bucegi, un traseu foarte tehnic, printr-o altă metodă."

Iniţiativa este abia la început de drum, iar până acum doar patru persoane invalide au avut parte de această experienţă.

