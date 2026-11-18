„Odată cu repornirea CTE Bucureşti Vest, în data de 15 noiembrie 2026, echipele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) au reconfigurat arondarea punctelor termice la centralele de producţie, reducând astfel sarcina CTE Bucureşti Sud şi CTE Grozăveşti. Începând de aseară, parametrii agentului termic livrat de CTE Bucureşti Sud s-au îmbunătăţit”, anunţă, miercuri, Termoenergetica, notează News.ro.

În prezent, centrala alimentează zonele arondate din sectoarele 2 şi 3: Titan, Vitan, Mihai Bravu, Pantelimon, Colentina, Fundeni, Iancului, Basarabia şi străzile adiacente.

Totodată, restrângerea ariei alimentate de CTE Grozăveşti în Sectorul 6 permite îmbunătăţirea parametrilor pentru consumatorii deserviţi de această centrală în următoarele zone:

Sectorul 1: Iancu de Hunedoara, Aviaţiei, Dorobanţi, Gara de Nord, Nicolae Titulescu şi străzile adiacente;

Sectorul 2, parţial: Ştefan cel Mare, Lacul Tei, Maşina de Pâine, Oteşani şi străzile adiacente;

Sectorul 5: Calea 13 Septembrie, Calea Rahovei, Mărgeanului, Petre Ispirescu şi străzile adiacente.

„Îmbunătăţirile se vor resimţi treptat la consumatorii din zonele menţionate, inclusiv la cei aflaţi la capetele reţelei, în următoarele 24 de ore”, a precizat compania.

Dificultăţile de alimentare cu energie termică a Spitalului Fundeni au fost generate de temperatura insuficientă a agentului termic livrat de ELCEN prin CTE Bucureşti Sud.

„CMTEB a solicitat o temperatură de 80–83°C, în concordanţă cu temperatura exterioară şi viteza vântului, însă temperatura medie de livrare a fost de 60–63°C. Începând de aseară, temperatura agentului termic pentru încălzire la Spitalul Fundeni a început să crească, de la 36°C, înregistrată ieri, la 41°C în această dimineaţă. Se estimează că parametrii se vor îmbunătăţi în continuare pe parcursul zilei”, a mai transmis Termoenergetica.

Echipele CMTEB monitorizează în permanenţă parametrii de funcţionare şi efectuează reglajele necesare pentru îmbunătăţirea alimentării cu apă caldă şi căldură.

La rândul său, ELCEN transmite că toate cele patru centrale „funcţionează normal, fără sincope, livrând continuu agent termic la parametri optimi în sistemul de termoficare al Capitalei”:

CET Bucureşti Vest: 87°C

CET Progresu: 86°C

CET Grozăveşti: 83°C

Bucureşti Sud: 80°C

„ELCEN este producătorul energiei termice şi electrice, responsabilitatea companiei oprindu-se la limita de proprietate a centralelor. Mai departe, preluarea agentului termic, transportul acestuia prin reţeaua primară de conducte, transformarea în punctele termice şi distribuţia până la consumatorii finali sunt gestionate exclusiv de operatorul reţelei, Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB)”, arată ELCEN.

Spitalul Fundeni, dar şi consumatori casnici au reclamat lipsa căldurii în ultima perioadă.