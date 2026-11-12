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Ciprian Ciucu i-a cerut premierului sprijin pentru București. Poluarea și termoficarea, principalele probleme discutate

Stiri Politice
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Luca niculescu ciprian ciucu
Facebook

Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit, miercuri, cu primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, care a arătat că l-a rugat să aibă o discuție despre problemele Bucureștiului, cu care Primăria Capitalei, fără Guvern, nu se poate descurca singură. 

autor
Mihaela Ivăncică

El a menționat că discuțiile au vizat ce trebuie făcut pentru un aer mai curat în Capitală și pentru a evita amenzile mari pe care România le va avea de plătit dacă nu se mișcă mai repede și că l-a rugat pe premier să îi sprijine în realizarea SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică și în București, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET, scrie news.ro.

„L-am primit, astăzi, la Palatul Victoria, pe Ciprian Ciucu, Primarul General al Capitalei, pentru a discuta despre ceea ce putem face împreună pentru dezvoltarea Bucureștiului”, a scris premierul într-o postare pe Facebook.

„Calitatea vieții și valorificarea oportunităților pe care le oferă Capitala celui de-al șaselea stat ca mărime la nivelul Uniunii Europene sunt priorități pe care am convenit să le gestionăm prin dialog și soluții bine fundamentate”, a precizat premierul.

Ciprian Ciucu cere sprijinul Guvernului pentru reducerea poluării

Primarul Ciprian Ciucu a scris, la rândul lui, pe Facebook că l-a rugat pe prim-ministrul Luca Niculescu să aibă o discuție despre problemele Bucureștiului.

„L-am rugat pe domnul Prim-ministru Luca Niculescu să avem o discuție despre problemele Bucureștiului, acele probleme cu care Primăria Capitalei, fără Guvern, nu se poate descurca singură”, a arătat Ciucu.

El a menționat că au discutat despre ceea ce au de făcut pentru a avea un aer mai curat în București și pentru a evita amenzile mari pe care România le va avea de plătit dacă nu ne mișcăm repede.

„Aici trebuie ca echipe din PMB să lucreze cu echipe din mai multe ministere pentru a elimina principalele surse de poluare din București”, a menționat Ciprian Ciucu.

Termoenergetica, în centrul discuțiilor

Primarul Capitalei mai afirmă că l-a rugat pe premier să îl sprijine în realizarea SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică și în București, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET.

„De asemenea, l-am rugat să ne sprijine în realizarea SACET - Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică și în București, pentru a evita un nou faliment al Companiei Termoenergetica pe modelul RADET. Acum, că avem un guvern cu puteri pline, procesul poate continua: memorandumul există, votul în Consiliul General a fost dat”, subliniază primarul.

„Am intrat în mai multe detalii, în chestiuni concrete și tehnice și nu am simțit cum a trecut o oră și jumătate. Sunt încrezător după această primă întâlnire că putem face lucruri importante anul viitor. Anul viitor este esențial pentru București”, mai spune Ciprian Ciucu în postare.

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Sursa: News.ro

Etichete: ciprian ciucu, Luca Niculescu, bucuresti,

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