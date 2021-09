Terenuri de 300 mp, atribuite gratuit unor tineri de Primăria Hunedoara. Condițiile necesare

Shutterstock

Şaptesprezece parcele de teren, fiecare în suprafaţă de circa 300 metri pătraţi, au fost atribuite gratuit tinerilor din municipiul Hunedoara care au îndeplinit condiţiile legale pentru a putea beneficia de acestea.

Procedura de atribuire a avut loc, joi, la sediul Primăriei Hunedoara, tinerii fiind invitaţi să tragă la sorţi amplasamentul fiecărei parcele pe care intenţionează să-şi construiască o locuinţă.

"Nu am dorit să se creadă că am fi favorizat pe cineva anume în niciuna dintre etapele procedurii de atribuire a terenurilor. Pe Aleea Tineretului s-au identificat 21 de parcele de teren. Noi am fi dorit să le atribuim pe toate, însă doar 17 solicitanţi au întrunit toate condiţiile legale şi procedurale necesare. Anul viitor, în zona parcelelor atribuite acum, se va construi un drum de acces şi se vor realiza reţelele de utilităţi necesare. Ne dorim ca, în viitorul apropiat, să identificăm şi alte terenuri pe care să le parcelăm şi să le punem la dispoziţia tinerilor care doresc să îşi ridice case", a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Potrivit autorităţilor locale, pe lângă cei 17 solicitanţi care au primit joi parcelele de teren, au mai existat alte 75 de persoane care şi-au manifestat interesul pentru a primi în folosinţă, cu titlu gratuit, suprafeţe de teren. Solicitările acestora au fost respinse din cauză că nu au depus toate documentele necesare sau titularii nu au întrunit condiţiile legale.

Primăria Hunedoara a identificat în apropierea Grădinii Zoologice din localitate 21 de parcele de teren cu suprafeţe de aproximativ 300 mp, fiecare, ce au putut fi atribuite tinerilor interesaţi.

Conform Legii 15/2003, pot beneficia de terenuri gratuite pentru construcţia unei locuinţe persoanele cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, la data depunerii cererii.

Potrivit regulamentului adoptat de Consiliul Local în iunie 2020 (prin HCL nr. 193/26.06.2020), solicitantul a trebuit să depună o singură cerere, în nume propriu sau împreună cu soţul sau soţia, să fie cetăţean român şi să aibă domiciliul în municipiul Hunedoara.

O altă condiţie este ca solicitanţii să nu fi avut sau să nu deţină în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, nici în Hunedoara şi nici în alte localităţi.

De la data atribuirii efective a parcelei de teren, beneficiarul este obligat să înceapă construcţia unei locuinţe în termen de cel mult un an şi să o finalizeze în cel mult şapte ani.