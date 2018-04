Tânăra care s-a luptat ani de zile pentru a-și obține actul de identitare a plecat din țară

IGJ.RO

Aleksandra, tânăra de 24 de ani, care s-a luptat ani de zile cu birocrația românească pentru a-și obține actul de identitate, a părăsit România, informează Impact în Gorj.

Aceasta a primit în luna februarie a acestui an cartea de identitate la care a visat mereu și în urmă cu câteva zile a plecat la muncă în Italia.

„Gata, am plecat!“ a postat aceasta pe pagina sa de socializare, alături de o fotografie în care apare într-o mașină. Întrebată de o prietenă de pe Facebook unde a plecat, aceasta a răspuns: „Merg în Ferara, în agricultură“.

La jumătatea lunii februarie, Aleksandra și-a ridicat actul de identitate de la Direcţia de Evidenţă a Persoanei din Târgu Jiu. „Sunt cetăţean al României şi mă mândresc cu acest lucru. Mama mea nu m-a ajutat cu nimic. Sunt fericită că am reuşit să obţin actul de identitate. Este a doua mea naştere. O să iau viaţa de la capăt. O să merg la şcoală, pentru că îmi doresc să îmi termin studiile, după care vreau să iau permisul de conducere. De la 17 ani am luptat de una singură pentru a obţine actul de identitate, iar până atunci tatăl meu a încercat, dar nu am reuşit. Sunt puţin supărată pe statul român, dar îi mai dau o şansă. A fost foarte greu. Dacă nu mă ajuta mass-media, nu făceam nimic. Deocamdată, vreau să mă angajez ca ospătar şi, după ce o să termin şcoala, vreau să devin jandarm. Eu îmi doream să devin poliţistă, dar, din păcate, nu s-a putut pentru că nu aveam acte de identitate. Este dorinţa mea de mică“, a spus Aleksandra în momentul în care și-a ridicat a actul de identitate, conform sursei citate.

S-a născut într-un spital din Germania

Aleksandra s-a născut într-un spital din Germania, acolo unde tatăl ei din judeţul Gorj se afla la muncă. El a cunoscut o femeie de naţionalitate poloneză de care s-a îndrăgostit, iar rodul iubirii dintre ei a fost Aleksandra. De la spital s-a eliberat un certificat constatator în care era menţionat doar numele mamei, dar nu şi pe cel tatălui. Mai târziu s-a constatat că numele mamei nu era real şi că aceasta era căsătorită atunci când Aleksandra a fost adusă pe lume.

Din toată această situaţie au apărut încurcăturile care au transformat viaţa acesteia într-un coşmar. Potrivit legilor, soţul din perioada aceea al mamei era considerat şi tatăl Aleksandrei, motiv pentru care ea nu era recunoscută ca cetăţean român, cu toate că tatăl ei a făcut un test de paternitate care a dovedit acest lucru.

La vârsta de două luni, Aleksandra a ajuns în Gorj împreună cu părinţii ei. După puţin timp, mama s-a întors în Germania şi nu s-a mai întors în România.

