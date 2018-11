Soluția găsită de un primar din Prahova pentru a le oferi locuri de muncă localnicilor

"Avem oameni gata să muncească pentru salariul minim pe economie şi vă punem la dispoziţie şi un spaţiu de producţie!" - este anunţul făcut de primarul unei comune din Prahova.

Acesta speră să rezolve problemele comunităţii după ce a făcut o investiţie de aproape un milion de euro.

Este vorba despre o hală de 3000 de metri pătraţi, care va fi închiriată, pe bucăţi, unor societăţi care ar putea să dezvolte aici diverse activităţi economice.

Aflat la intrarea în Starchiojd, centrul funcţional, cum e denumit de administraţia locală, a fost construit cu un scop precis: să ţină în localitate oamenii dornici de muncă.

”Este făcută după toate normele europene şi care are toate facilităţile pentru cineva care vrea să investească şi să dea locuri de muncă în Starchiojd”, spune primarul.

În Starchiojd trăiesc 4 mii de oameni. Mulţi dintre cei în putere şi-au găsit slujbe la oraş, fie la Văleni, Ploieşti sau Bucureşti. Fac zilnic o navetă obositoare sau vin acasă doar la sfârşit de săptămână şi spun că le este foarte greu. Unii chiar au renunţat la serviciu din acest motiv.

Primarul a trimis scrisori de intenţie către mai mulţi oameni de afaceri. Până acum, i-au răspuns o croitorie, un atelier de mobilă şi chiar o mare fabrică de sucuri. Singura condiţie a edilului este ca firmele să folosească la muncă doar oameni din Starchiojd.

”La ţară există forţa de muncă. La noi dacă se va deschide ne vom mulţumi cu un salariu minim pe economie. Am mers din casă în casă şi am întrebat oameni am făcut o listă”, spune Ahmed Cornel Garbea, primarul comunei Starchiojd.

”Eu aş lucra şi la croitorie şi la mobilă, indifferent de slujba care o să ne dea. Nu este o problemă asta. Ar fi avantaje mai multe pentru noi toţi. Și salariu ar conta cât de cât ca să iei față de 140 de RON ajutorul social un salariu e 1400. Vă daţi seama?”, spune o localnică.

Dar până vor sosi şi investitorii, spaţiul găzduieşte acum nunţi, botezuri şi un club al pensionarilor.

Chiria pentru spaţiile de producţie va fi una modică, a anunţat primarul. Nu din aceşti bani intenţionează administraţia locală să recupereze investiţia. Ci din taxele şi impozitele plătite de investitori.

