Un bărbat încă plătește credit pentru ”Prima casă”, după ce apartamentul său a fost distrus de o explozie

De un an, 12 familii din Galați trăiesc un coșmar. Au rămas fără locuințe, după o explozie puternică, produsă într-un apartament de la demisolul blocului.

Deflagrația a zguduit tot centrul Galațiului. Expertizele au arătat că structura de rezistență a clădirii a fost afectată, iar locatarilor li s-a interzis să revină în case. De atunci, oamenii caută soluții, pentru că nu există cadru legal prin care să fie ajutați de stat.

Explozia s-a produs în zorii zilei, când cei mai mulți proprietari erau acasă. Bărbatul de 89 de ani în al cărui apartament a avut loc deflagrația avea să moară la spital, câteva zile mai târziu.

Ceilalți locatari caută, de un an, soluții pentru a reveni la o viață normală. Imobilul arată în continuare ca după bombardament.

E limpede că nu se poate locui într-un asemenea bloc și autoritățile au interzis accesul. 12 familii au rămas pe drumuri.

Una dintre ele este chiar într-o situație incredibilă: încă mai plătește credit pentru ”Prima casă”, în contul apartamentului distrus. Firma de asigurări nu i-a ajutat cu nimic și, deocamdată, oamenii nu au bani să deschidă un nou proces.

Locatară: "Ca și celelalte familii, suntem pribegi. Prima oară am fost la o familie care ne-a oferit gazdă contra unei sume. Datorită faptului că era prea mare chiria, am renunțat și am apelat în altă parte. Suntem pribegi de colo-colo. Mi se pare nedrept. Nu este din vina mea să ajung într-o situație de genul acesta."

Iar situațiile ridicole continuă să apară. Ilogic și fară pic de compasiune, administratorul imobilului a afișat pe ușa blocului datoriile pe care locatarii le au la întreținere, iar compania de gaze a cerut efectuarea reviziilor periodice.

Locatar: "Nu putem să facem nimic. Și să zicem că trei, patru familii sunt asigurate. Dacă restul nu sunt asigurate și suma este de 415.000 de euro, de unde restul de bani?"

În fața unei evaluări de aproape jumătate de milion de euro pentru reparații, locatarii aproape că au renunțat și la campaniile de strângere de fonduri. Sunt prea mulți bani. Primăria le-a pus la dispoziție locuințe sociale și cam atât.

Petrică Pațilea, Primăria Galați: "Din păcate, cadrul legal nu permite municipalității să intervină mai mult, să ofere mai mult, inclusiv din punct de vedere financiar, întrucât, în situația de față, vorbim despre proprietate privată."

Dosarul exploziei este de un an la Parchet. Deocamdată nu poate fi identificat un vinovat.

Cristina Gârda, prim-procuror adj. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați: "În dosar s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice pirometrice, expertiză care este finalizată la acest moment. Raportul de expertiză a fost comunicat persoanelor vătămate, care și-au exprimat intenția de a formula obiecțiuni."

Până acum, locatarii au reușit să strângă aproximativ 50.000 de lei. Cei mai mulți nu au fost despăgubiți de companiile de asigurări, chiar dacă aveau atât polița obligatorie, cât și pe cea facultativă.