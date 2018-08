Se anunţă o toamnă spectaculoasă la ProTV. Surprizele pregătite pentru telespectatori

Pregătiţi-vă să urmăriţi o competiţie în care concurenţii îşi depăşesc limitele în noua producţie "Ninja Warrior România".

Din septembrie sunteţi invitaţi la "Vocea României", cu o nouă echipă de antrenori, dar şi să faceţi cunoştinţă cu protagoniştii unui nou serial românesc, "Triplu sec", care promit să vă aducă zâmbetele pe buze.

Alături de informaţiile importante ale zilei, prezentate de "Ştirile ProTV", dar şi de anchetele speciale de la "România, te iubesc", ProTV va difuză şi meciurile echipei naţionale în drumul ei spre Euro 2020.

Vocea României revine din 7 septembrie, cu o formulă de antrenori curajoasă: Tudor Chirilă, Irina Rimes, Andra şi Smiley.

Din 9 septembrie, în fiecare duminică, Ninja Warrior România, competiţia care a cucerit întreaga lume va ajunge la ProTV.

Într-un platou spectaculos, construit special în România pentru acest show, sute de români cu voință de fier luptă să-și depășească limitele fizice și psihice.

Concurenți războinici vor fi față în față cu cea mai dură provocare: cucerirea Muntelui Midoriyama și a titlului suprem de Ninja Warrior.

Daniel Niţoiu: "Am văzut nişte oameni la Ninja Warrior România făcând lucruri incredibile! Să sari peste un zid de 4,25 metri mie nu mi se pare uşor. O să fie incredibil, decorul este fantastic, am rămas uimit când am văzut ce s-a construit acolo şi pe ce suprafaţă."

Reuniunea fostei clase a XII-a G aduce din 13 septembrie un nou serial de comedie 100% românesc. Față în faţă cu visurile lor, dar şi cu provocările vieţii, o gaşcă de millennials descoperă că cel mai important este să vezi partea plină a paharului: TRIPLU SEC. Cei 6 foşti colegi, care trec prin mai multe aventuri împreună, au o profesoară ieşită din comun, interpretată de Oana Pellea.

Oana Pellea: "Un rol principal. Eu sunt diriginta, dar e o dirigintă mai specială. Sunt bucuroasă că sunt în echipa asta. E chiar o echipă profesionistă, un scenariu chiar bun, ceea ce se întâmplă rar."

În septembrie emisiunea "România, te iubesc" împlineşte 10 ani, Las Fierbinţi intra în cel de-al paisprezecelea sezon, iar Visuri la cheie revine într-o formulă nouă.

Sezonul de toamnă începe cu o grilă puternică, în care balanţa este echilibrată între informaţie şi divertisment. În plus, ProTV va difuza şi cele 6 partide de fotbal disputate de echipa naţională în prima ediţie a Nations League.

Aleksandras Cesnavicius, CEO ProTV: "Este un an excelent. Sezonul de toamnă este întotdeauna cel mai important şi mai aşteptat de public. Suntem încântaţi că venim foarte bine pregătiţi. Meciurile de fotbal, da. Cred că e unul dintre avantajele noastre, că avem drepturile de difuzare ale celor mai importante competiţii sportive, vom difuza cele 6 meciuri ale echipei naţionale, iar primul va avea loc peste câteva săptămâni".

ProTV îşi consolidează astfel poziţia de lider. În primele 7 luni ale anului, ProTV a obţinut o medie zilnică de 3,7 puncte de rating şi o cotă de piaţă de peste 22 de procente în rândurile publicului comercial.

In intervalul ora 19:00 -23:00, cel mai urmărit, ProTV a obţinut 8,5 puncte de rating şi o cotă de piaţă de peste 25 la sută, cu aproape 10 procente mai mult decât postul clasat pe locul doi. Asta înseamnă că un sfert dintre telespectatorii romani au urmărit în fiecare seară postul nostru.