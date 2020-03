Românii se înghesuie la cozi fără să aibă urgențe. Medicii ne cer să rămânem în case

Rămâneţi acasă dacă n-aveţi urgențe şi veţi salva vieţi omeneşti. Este mesajul transmis apăsat de experţii în sănătate, dar care, din nefericire, nu par să ajungă la unii români.

Se înghesuie în continuare la cozi pentru treburi care cu siguranţă puteau să mai aştepte. În felul acesta riscă să ia oricând virusul de la persoane care nu ştiu că sunt infectate.

Specialiştii spun că astfel sunt şanse mari să-l transmită mai departe unor apropiaţi, cu risc mare de complicaţii, grăbindu-le sfârşitul.

O asemenea scenă, în situaţia unui risc epidemic în care e ţara noastră, ascunde un pericol uriaş. La Târgu Jiu, zeci de oameni se împing furibund la uşile unei policlinici.

Acelaşi dezastru şi la Ploieşti, unde oamenii n-au înţeles că-şi pot rezolva problemele cu o Agenţie de Plăţi, prin poştă. Un asemenea gest ar putea fi însă boală sigură, pentru vârstnici şi pentru cei cu boli cronice.

Iar alţi bunici, în ciuda avertismentelor doctorilor, s-au expus inclusiv luni şi au fost cu nepoţii în locuri de joacă aglomerate.

Dr. Florin Brezan, medic primar pediatru: „Sfătuiesc pe toţi părinţii să ţină copiii în case! Chiar dacă, statistic, s-au raportat puţine cazuri fatale sau forme grave la copii, datele sunt insuficiente. Copiii de liceu, din punctul meu de vedere, sunt la acelaşi risc ca şi adulţii.”

Centrul Chinez pentru controlul bolilor transmisibile, singurul care a avut un oarecare răgaz să dea raportări, a arătat în luna februarie că 8% din cazurile de coronavirus sunt la adolescenţi. Şi 1% la copiii sub 9 ani. În cel mai bun caz, se va manifesta ca o gripă, dar 0,2% dintre copii mor sufocaţi.

Undeva la etajul al patrulea al Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului din Bucureşti a fost deja pregătit un salon în care pot fi îngrijiţi simultan doi copii, dacă ar intra în insuficienţa respiratorie din cauza unei infecţii cu Covid-19. Vorbim de scenariul în care capacitatea Institutului Matei Balş ar fi depăşită. Spitalul are în total 10 ventilatoare mecanice, care pot fi adaptate şi pentru un bebeluş nou născut, şi pentru un adolescent.

Indiferent de vârstă, riscul de complicaţii rămâne mare la copiii astmatici.

A doua categorie cu rat[ mare de complicaţii sunt pacienţii cu un sistem imunitar fragil. Avem deja la Timişoara un băieţel de 4 ani cu coronavirus. Copilul are în istoric un transplant medular. Şi la Iaşi e un copil de un an, infectat. Mama are rezultat negativ, dar e izolată împreună cu el.

Chinezii au arătat că noul virus se transmite şi de la mamă la făt. Cel mai mic pacient cu coronavirus a primit diagnosticul la 40 de ore de viaţă. Ce sechele lasă boala în urmă nimeni nu ştie încă.