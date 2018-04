Românii cumpără tot mai multe lingouri și monede de colecție. Tendințele în materie de bijuterii

Strălucitor, versatil dar mai ales, valoros, aurul este vedeta anul acesta.

Amestecurile de pietre naturale sunt şi ele în tendinţe, iar specialiştii spun că acum e o perioadă bună pentru investiţii, mai ales că unele magazine fac reduceri la modelele clasice, dar mereu în vogă.

Din aur cu pietre preţioase, de preferat - diamant, la astfel de seturi visează mai toate femeile.

Răzvan Burcea, manager vânzări: "Observăm în 2018 - culorile electrifiante ale nuanţelor de mov şi albastru, care conferă o strălucire aparte a acestor bijuterii. Sesizăm din partea clienţilor un interes extrem de sporit pentru bijuterii din aur alb, cu diamante, în aceeaşi măsură cu cele din aur roz.''

Inelele de logodnă au trecut şi ele la ''nivelul urmator''.

Preţurile bijuteriilor din aur cu pietre pornesc de la câteva sute de lei însă ajung foarte uşor la câteva mii Pentru modelele clasice, unii bijutieri fac şi reduceri de câteva procente.

Cu ceva mai puţin puteţi să faceţi un cadou ''atipic'', tot din aur, dar nu de purtat, ci de păstrat.

Acesta este cel mai mic lingou de aur pe care îl poţi cumpăra dintr-un magazin de bijuterii. Are numai 2 grame, costă 480 de lei şi ca dimensiuni e puţin mă mic decât o cartelă de telefon.

Specialiştii confirmă că interesul pentru aurul fizic - sub formă de lingouri şi monede de colecţie sporeşte de la an la an.

Valerian Ionescu, reprezentant bancă: "Aurul este cotat în dolari şi este un instrument de refugiu nu numai pentru romani, ci pentru toţi cetăţenii de pe planet şi evenimentele pe plan global tind să aibă impact asupra preţului aurului.''

Anul trecut, preţul aurului a fluctuat, dar în final metalul preţios şi-a sporit valoarea cu peste 10 procente. Aşadar este văzut mereu că o investiţie bună.

