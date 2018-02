Românii au plătit, în medie, 225 lei pentru cadoul de Sf. Valentin. Cele mai vândute produse

Prin ploaie sau prin ninsoare, toţi îndrăgostiţii au încercat miercuri să-şi surprindă jumătatea cu o floare, o declaraţie de dragoste sau un cadou.

Sfântul Valentin joacă pe două fronturi: îi protejează pe cei care iubesc, dar îi ajută şi pe comercianţi. Dovadă că vânzările de flori, ciocolată sau inimioare roşii cresc în această perioadă ca-n poveşti.

Printre declaraţiile mai romantice sau mai siropoase, câţiva îndrăgostiţi s-au răsfăţat cu şampanie şi fructe învelite în ciocolată, la castelul Bran. În restaurantele din Capitală, alţii au găsit meniuri speciale.

Sorin Barbu, manager restaurant: ''E cu îmbrăţişări azi, aşa că pe mine m-a luat în braţe cea mai mare caracatiţă pe care am găsit o în Spania. Și unul dintre ingredientele din meniu e afrodisiac. Meniul cu creveţi, caracatiță, peşte spadă, mușchi de vită este 129 de lei.”

Iar în mall-uri a fost zarvă toată ziua, pentru că îndrăgostiţii vor să îşi impresioneze partenerii. Dar aşteptările sunt uneori diferite.

Andreea: ”Îmi dă un trandafir criogenat.”

Soțul Andreei: ”Cred că își dorește o cină mai specială.”

Tânăr: ”Avem aici o poza cu mine și domnisoara, iar ăsta e cel mai important lucru: un plic cu un stick. Când ne vom certa doar... E un videoclip cu noi cum ne sarutam, primul sarut.”

Dragostea s-a vândut ieftin în unele locuri, de Sfântul Valentin. Preţurile au pornit de la 95 lei la o pernă, pentru nopţi liniştite. Inima mai scumpă are şi ceva în plus: o fotografie a persoanei iubite, mult sclipici, picturi în culori stridente şi nu lipsesc nici cusăturile în mesaje siropoase. Cert e că la orice pas culoarea roşie este regina decoraţiunilor, iar vânzările jucăriilor de plus au explodat, spun comercianţii.

Un roman plăteşte pentru un cadou de Sfântul Valentin aproximativ 225 de lei, conform unui studiu făcut de o platformă pentru cumpărături online. Iar printre preferinţele iubitelor se află: parfumurile, florile, voucher cadou şi bijuterii.

Forfota a cuprins şi saloanele de înfrumuseţare, iar inimile s-au regăsit şi pe unghiile domniţelor. Aflăm totuşi că este un truc de agăţat.

''Având în vedere că e Sf. Valentin am zis să vin să-mi fac unghiuţele pentru ieşirea în oraş, poate îmi găsesc pe cineva”, spune o tânără.

La Timişoara, pe Podul Îndrăgostiţilor, trecătorii au putut să lege un lacăt de fier, exact ca-n Paris, Londra, Roma sau Praga.

La Bistriţa, alţi îndrăgostiţi au participat la o sesiune în poligonul de tragere. Doamnele însoţite au tras 10 gloanţe gratuit, iar cele singure, 20.

În aceste zile este coadă şi la florării, pentru că unul din patru romani oferă un buchet frumos aranjat de Sfântul Valentin, Dragobete, 1 sau 8 martie.