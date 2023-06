Românii au ieșit la grătar în minivacanța de Rusalii. „Cea mai sănătoasă legumă este leguma de porc”

Au venit pregătiți de distracție și cu sacoșele îndesate de fripturi, care mai de care.

La Cernica, cerul a căpătat culoarea fumului de grătar încins pe care s-au perpelit mititeii grăsuți și fleicile suculente.

Om la grătar: „Avem niște mici, scăricică, cârnați, ceafă de porc, pulpe de pui. Legume nu, fără legume, cea mai sănătoasă este leguma de porc”.

Responsabilitățile au fost bine stabilite de la sosire. Băieții au avut grijă de carne, iar nevestele au aranjat masa și au făcut salata.

Bărbat: „De toate, ca să fie masa bogată. Fetele lucrează la salată”.

Femeie: „Muncim aici, la lucru casnic, curățăm niște ciupercuțe pentru grătar. O sălățică de roșii, care este în curs de a deveni sălățică și pregătim masa ca fetele”.

Cei mici au furat startul.

Copii: „Ne-am jucat cu cortul. Am făcut un cort din toate păturile. După am furat. Am furat mâncare de acolo, de la masă”.

Alexandru a împlinit 18 ani, așa că a ieșit la iarbă verde cu tot neamul.

Alexandru: „Cu familia afară, la un grătar frumos. Un macao cu surioara lui. Doar ce-am început, ea căștigă”.

În acest caz, șefa a fost bunica.

Bunică: „Avem un salam de vară, măslinuțe, sandvișuri, brânzică, ridichi, roșii”.

Cu un aer princiar, pisica Nala a stat la umbră toată în ziua și și-a supravegheat supușii.

Stăpânul Nalei: „Avem și un mic oaspete și avem și pentru ea ceva surpriză. Pentru ea am avut niște bucățele de carne pe care le-am făcut mai mici, special să simtă și ea weekendul ăsta prelungit”.

În Capitală sunt doar câteva parcuri în care poți să faci grătar, așa că cei mai mulți sunt nevoiți să meargă pe terenuri private. În pădurea Cernica, de exemplu, o familie cu doi copii de peste 12 ani trebuie să plătească pentru trei ore 135 de lei. 60 de lei este taxa de intrare pentru toți, 50 de lei costă masa pentru picnic și încă 25 taxa de parcare. Cei care vor să își închirieze grătarul, vor da încă 50 de lei.

Român: „Nu prea sunt locuri, nu cunosc alte locuri în București unde poți să faci grătar. Dacă dai o căutare pe net, te poți păcăli foarte tare. Adică îți dă niște locații, dar care nu stau în picioare. Sunt unele la Mogoșoaia, dar care nu există”.

Și lângă Cluj-Napoca a fost zi de leneveală în aer liber.

Bărbat: „Am ieșit scurt la o prăjeală și acasă. Mâine avem serviciu. Scurt”.

Femeie: „După ce mâncăm și bem, jucăm o horă, punem o muzică, apoi jucăm până seara”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 04-06-2023 19:22