Cum funcționează România digitală. Un bărbat care a vrut să radieze o mașină online a ajuns tot la coadă, la ghișeu

La noi însă, "integral online" trece deocamdată prin faza ”mai veniți pe la ghișeu”. România ocupă ultimul loc în Europa, conform indicelui de performanța digitală.

Radierea mașinii integral online - asta spera să obțină Simion Ababei în doar câteva minute după ce a accesat site-ul celor de la direcția generala permise de conducere și înmatriculări. Realitatea s-a dovedit a fi alta.

Simion Ababei: „Am zis că anul asta am intrat în era tehnologiei și m-am scos. Bucuria a ținut puțin, până am constatat că trebuie să îmi fac cont online. ”Ok”, mi-am zis, simplu, la prima vedere. Am văzut însă că acel cont online presupune o parola pe care o poți obține doar offline la DGPCIV.”

Aventura "integral online" a lui Simion Ababei durează de mai bine de 10 zile și a făcut deja mai multe drumuri la ghișeu.

Simion Ababei: „Integral online și am introdus datele acolo. Nu am primit nimic în schimb și am zis să mai repet procesul și a doua oara am primit un mesaj că cererea e depusă și nu se poate depune alta cerere și că e în lucru și asta m-a calmat.”

Doar că după o saptămână, nepriminind niciun răspuns, a mers din nou la sediu. Acolo, surpriză.



Simion Ababei: „La ghișeu am întrebat: Știti, am venit și eu a treia oară. Ăăă, nu funcționează, e doar pentru dealeri. Păi și ce fac? Luați un bon de ordine și depuneți actele la ghișeu."

Simion Ababei este doar unul dintre cei care s-au confruntat cu realitatea unui sistem digitalizat în dezvoltare în Romania. Cum explică autoritățile ce s-a întâmplat?

Inspector principal Alexandru Apetri, șef Serviciu Inmatriculări DGPCI: „Procesul de digitalizare e încă la început și operațiunile noastre sunt importante, la fel și siguranță cetățeanului e importantă și e o măsură de siguranță prezentarea la ghișeu pentru obținerea contului și parolei. Aceasta măsură e un pas intermediar și speram că, odată cu apariția cărții de identitate electronice, există premisele necesare eliminării acestui pas intermediar.”

Așadar, integral online poate fi acum parțial și, uneori, nefuncțional. Autoritățile spun că perioada de tranziție până la digitalizarea instituțiilor statului va dura până în 2026 și este un proces greoi.

Sebastian Burduja: „E un proces complex și greoi. Sunt instutuții care la un etaj au un sistem, la altul alt sistem și trebuie corelate și toate astea trebuie aduse pe cloud-ul Guvernului că să fie sigur. E, daca vrei, că și cum ai construi o autostrrada și e o activitate complexă și de durată.”

Acum, în România, cetățenii beneficiază de peste 2000 de servicii digitalizate sau parțial digitalizate. Plata taxelor și impozitelor ori accesarea online a cazierului sunt cele mai folosite.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 16-02-2023 19:06