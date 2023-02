CTP, despre „Everything, everywhere all at once”: „Ai nevoie de vigoare ca să îl poți vedea până la capăt”

Filmul cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar de anul acesta poate fi vizionat pe platforma de streaming online VOYO. Actrița din „Everything, everywhere all at once” a fost premiată deja la Globurile de Aur.

Povestea care vorbește despre monotonia și stresul contiadan, reușeste pe parcurs să-i trimită pe privitori într-o incursiune multidimeansională.

„Everything everywhere all at once” are 11 nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, scenariu original, regie, două roluri secundare și un rol principal.

Filmul spune povestea unei femei de origine chineză, care conduce o spălătorie undeva în America, împreună cu soțul ei.

Micul ei univers este plin de stres, ignoranță și frustrare. Problemele cu soțul și fiica sunt din ce în ce mai mari, iar rostul vieții dispare. Asta până într-un punct în care totul ia o întorsătură multi-dimensională.

Actrița Michele Yeoh a fost premiată pentru acest rol la Globurile de Aur.

Michelle Yeoh, actriță: „Să lucrez la Hollywood era împlinirea unui vis, asta până să ajung aici. Dacă v-ați vedea fețele. Cineva s-a mirat atunci: Vorbești engleză?”

Criticii internaționali spun despre „Everything everywhere all at once” că este o peliculă complexă și atrenantă, care reușește să combine comedia, artele marțiale, S.F-ul și acțiunea în ceva nemaiîntâlnit. Cu o dinamică incredibilă și cu un montaj pe măsură, trimiterile către alte filme de succes și clișeele folosite ajută privitorul să înțeleagă mai bine acțiunea.

Cristian Tudor Popescu, critic și istoric de film: „Este ales protagonistul, soțul personajului principal, care este interpretat de o actriță foarte bună, Michelle Yeoh, soțul ei este un actor vietnamez, care seamănă foarte mult cu Jackie Chan, pentru că are de alternat scenele de tocilar, între două vârste, îndrăgostit de soția lui, cu cele de Jackie Chan în care bate hoarte întregi de adversari. De asemenea, parodiile după filme mari, inclusiv „Odisea Spațială 2001” sau „Răzoboiul Stelelor”, toate aceste referințe și distanțări, tipic post-moderne. Ești atât de bombardarat cu atâtea frecvențe, încât ai nevoie de vigoare ca să îl poți vedea până la capăt, așa că aș recomanda să fie văzut dimineața”.

„Everything Everywhere All At Once”, filmul cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar 2023, poate fi vizionat acum online pe VOYO, singura platformă de streaming din România care îl difuzează, chiar înainte de a fi disponibil în cinematografe.

