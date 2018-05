Reacția Hollywood Multiplex după ce o tânără cu 2 copii s-a plâns că a fost discriminată

Facebook

O mamă singură cu doi copii s-a plâns pe blogul ei că nu i-a fost vândut pachetul ”Family” la cinematograful Hollywood Multiplex, pentru că nu era însoțită și de un bărbat.

Cinematograful Hollywood Multiplex și-a cerut scuze pentru situația creată și a precizat că numele ofertei este doar unul generic.

Mesajul femeii de pe blog:

”Am aflat astăzi, cu stupoare, că eu și cei doi copii din dotare nu formăm o familie. Nu după standardele Hollywood Multiplex, cel puțin. Dar să vă povestesc pe larg…

Pentru că mobilitatea mea este redusă zilele acestea, datorită unei noi intervenții medicale recente, am decis că Bucharest Mall este la o aruncătură de băț de casă și, cum statul pe scaun îmi este ok, pot vedea cu copiii un film. Am ales să mergem la Ready Player One, că și așa mă băteau cei mici la cap să îl vedem încă de când au văzut recenzia lui Vlad (btw, Vlad, ai niște fani pe la mine prin casă). Zis și făcut.

Ajunsă la casă, am cerut un Pachet Family. Pentru cei care nu știu deja, Hollywood Multiplex are aceste două pachete dedicate familiilor cu unul sau doi copii. The catch is că trebuie să fie o mamă și un tată ca să se poată beneficia de această ofertă. Și să vedeți motivul halucinant pentru care nicio alt fel de familie nu poate beneficia de oferta lor: familia este formată din mamă, tată și unul sau doi copii…. Atât! Și nici măcar nu glumesc! Acesta a fost argumentul…

Eu, mamă singură de mulți, mulți ani, am încercat să o înduplec și să îi explic că și noi, deși nu există decât un adult în ecuație, tot familie ne numim. Că matematică simplă spune că: două bilete pentru copii și doar unul pentru un adult sunt mai ieftine decât două bilete pentru adulți și unul singur de copil…datorită prețului redus la biletele pentru copiii sub 12 ani. Oricâte argumente aduceam eu, doamna de la bilete a rămas fermă pe poziții – nu se poate!

Nici supervizoarea, sau cine era cealaltă angajată care a intervenit, nu s-a lăsat înduplecată de explicațiile mele. Replica ei a fost de milioane: Doamnă, nu înțelegeți că nu există familii cu un singur adult? Familia are doi adulți și unul sau doi copii…sau, în cazuri mai rare, mai mult de doi….

Nu pot să vă explic cât de tare m-au rănit vorbele ei. În primul rând pentru că familia mea – da, o numesc famile indiferent de ce va spune constituția – este una mișto, așa, schioapă de un al doilea părinte cum este ea. Suntem uniți, avem grijă unii de alții, ne iubim și ne respectăm. Locuim împreună sub același acoperiș, ne gospodărim împreună, avem buget comun și împărțim aceleași lucruri. Ba mai mult, avem o legătură de sânge și niște documente care atestă faptul că suntem rude. Nu asta ar trebui să definească, până la urmă, termenul de familie?

Vorbele ei m-au rănit, m-am simțit discriminată, mică, inutilă, batjocorită. Da, batjocorită, ați citit bine. Și un lucru care poate părea atât de mic, ca refuzarea unui cinematograf să ne accepte ca familie pentru că ne lipsea un tată, a făcut un damage foarte mare. Mie, ca adult responsabil, pentru că sunt un exemplu pentru copiii mei (de aceea am decis și să povestesc). Fetiței mele, care nu înțelegea de ce spune cineva despre noi că nu suntem o familie. Băiețelului meu, care nu suportă în general nedreptatea, și care nu mai voia să vadă deloc filmul.

Despre ce acceptare să vorbim noi? Despre ce integrare? Despre care Europa? Despre care restul lumii? În loc să evoluăm, ne întoarcem în evul mediu. Tare îmi este frică că data viitoare când mă duc la Hollywood Multiplex angajații de acolo mă alungă cu pietre pe motiv că nu am un bărbat cu mine și cum de umblu singură pe stradă, neînsoțită de către capul familiei. De aia nici nu mă voi mai întoarce…

Cum să deschidem noi, ca societate, discuții despre oameni cu altfel de sentimente, cu altfel de orientări sexuale, cu altfel de dorințe de la viață petru propriul corp, când noi nu suntem în stare să recunoaștem ca FAMILIE un grup în care nu sunt prezenți cei doi adulți, și obligatoriu de sexe diferite?

Am rămas cu un gust amar, de nedreptate. Nu vă imaginați că economia halucinantă de care beneficiam la acest pachet, aproximativ 4 lei, este motivul. Nici vorbă! Faptul că în 2018 încă avem gândirea îngustă, măruntă, urâtă și rea, asta mi-a lăsat un gust amar. Angajații Hollywood Multiplex mi-au spus astăzi că noi nu suntem o familie și m-au pus în situația de a fi nevoie să le explic copiilor mei că oamenii sunt mici și urâți. Pe interior. Că lumea nu este dreaptă și că noi suntem o familie, indiferent de ce spun ceilalți. Și că au dreptul să iubească pe cine hotărăsc ei când vor fi mari! Asta ca să vă mai dau un motiv de aruncat cu pietre în noi…

După această experiență stau și mă întreb, ca o blondă ce sunt, eu și copiii mei oare ce suntem? Ca, aparent, o familie nu. Până și constituția a fost modificată ca să ne excludă, nu? Ai cui suntem? Unde ne încadrăm? Și, cel mai important, cum o să ne numim de acum încolo? Adunare de 3? Un adult și doi copii care locuiesc împreună? Semi-familie? Coaliție? Partid? Poate aveți voi alte idei.

Nu caut nimic cu articolul ăsta, dar cred că, și noi ăștia divorțați, văduvi etc, avem dreptul la o voce, la o opinie, și mai cred că ar trebui să ne adunăm și să ne cerem dreptul de a ne numi familie. Nu monoparentală, nu șchioapă de un părinte, nu semi-familie, nu gașcă, nu nimic. Familie! Și atât!”

Reacția Hollywood Multiplex:

”Dragii noștri,

Prin această postare dorim să ne cerem scuze, incidentul prin care a trecut doamna Raluca Zdrobiș este unul regretabil. Ne întristează faptul că dânsa s-a simțit discriminată și marginalizată în cadrul cinematografului nostru.

Intenția Hollywood Multiplex este de a oferi pachete promoționale pentru tot publicul nostru, iar denumirea acestora este generică.

Este o practică comercială comună pieței operatorilor de cinema din România. În cazul acestui pachet, oferta este valabilă pentru doi adulți și un copil sau doi adulți și doi copii – în cazul celor dintâi, pot fi mamă, tată, bunic, mătușă, unchi, prieteni, apropiați etc. Această ofertă nu definește conceptul de familie și nici nu manifestă o atitudine discriminatorie sau jignitoare la adresa familiei monoparentale.

Tratăm acest incident cu seriozitate, beneficiază de toată atenția noastră și vom regândi promoțiile de acest tip și modul în care le comunicăm. O asigurăm pe doamna Zdrobiș și, totodată, îi asigurăm pe toți clienții noștri de faptul că acest incident nedorit nu reprezintă viziunea și sistemul de valori culturale și sociale promovate de cinematograful nostru.

Echipa Hollywood Multiplex.”

