Primul festival în aer liber după perioada de restricții are loc la Iași

Primul festival în aer liber după perioada de restricții are loc, în aceste zile, la Iași.

Concertele sunt posibile, însă cu respectarea măsurilor de prevenție. Participanții poartă mască, stau pe scaune sau perne speciale, în grupuri de doi sau de patru și păstrează distanța. 500 de persoane este numărul maxim admis.

Roc-another-world, festival de muzică, artă și gastronomie, are loc în Iași, în pădurea de la Ciric. Ediția de anul acesta a putut fi pusă în scenă doar cu respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID-19.

Roxana Butucel, directorul festivalului: „Anul acesta este total schimbat prin prisma faptului că numărul de partidicpanți este limitat la 500. În același timp, avem foarte măsuri de protecție pe care le-am abordat și le-am luat în considerare, de la purtarea măștii obligatorii, luarea temperaturii la intrare, distanțarea socială”.

În fiecare seară, până pe 28 iunie, atmosfera va fi întreținută de câte trei trupe. Însă, din cauza pandemiei, programul artisitic este limitat la patru ore.

Reporter: „Cum a fost această perioadă fără festivaluri, de trei luni?”

Vladimir Ivanov, trupa Pinholes: „A fost o perioada foarte dificilă, pentru noi ca formație, pentru mine ca inginer de sunet. Am încercat să depășim situația compunând muzică nouă. Când am văzut că am fost invitați la festivaluri, ne-am bucurat foarte tare, ne bucurăm că socializăm, că întâlnim oameni, dincolo de muzică, dincolo de spectacol. Este o situație destul de grea, dar trebuie să acceptam și să facem față, o mască nu o să ne deprime”.

Nici pe participanți nu i-au nemulțumit restricțiile, ba dimpotrivă, s-au bucurat că, în sfârșit, au putut socializa.

Mamă cu copil în brațe: „Este un festival aparte. Am fost la fiecare ediție, în fiecare an, mă bucur enorm că se ține anul asta, ne temeam că nu vom avea parte de bucuria de a participa. E cu totul atlceva față de ce am avut până acum, când veneam cu gașca de prieteni, aveam libertatea de mișcare”.

Spectator: „Ne protejăm cu măști, încercăm să stăm la distanță unii față de ceilalți, cred că este singurul festival de anul acesta care se ține”.

Reporter: „Cum e să ieșiți din casă după 3 luni?”

Spectator: „Avem o distanță unii față de ceilalți, mă refer la socializare, dar cred că este un prilej foarte OK să ieșim în weekend și să ne bucurăm de aceste zile”.

Cu banii strânși, organizatorii anunță că vor susține artiștii care urcă pe scenă și 500 de familii sărmane, din comună Lungani.