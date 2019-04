Povestea lui Andrei, un tânăr cu o formă rară de cancer. Cum îl puteți ajuta

Salvați-l pe Andrei

Andrei Constantin, un tânăr de 19 ani diagnosticat cu o formă rară de cancer, are nevoie de ajutor pentru a primi tratament la o clinică din Istanbul.

„„Andrei” semnifică personalitate luminoasă, deschisă și generoasă, care știe să echilibreze lucrurile și să construiască destine” - pentru alţii, mai puţin pentru el! Are doar 19 ani și a fost diagnosticat cu o formă rară de cancer: timom. Povestea lui se desprinde din filmele SF: de câteva luni a fost diagnosticat cu cancer, i s-a prelevat o biopsie din plămâni şi i s-a pus un diagnostic crunt: timom (carcinom timic) cancer plămâni şi limfatic.

Şansele în România sunt zero, aşadar i s-a trimis dosarul către o clinică de la Istanbul care l-a evaluat în regim de urgenţă, i s-a prelevat o nouă biopsie prin tomograf şi a început procedurile de chimioterapie

În urma analizării imagisticii, blocurilor de biopsie, rezultatelor patologice s-a certificat diagnosticul de timom în stare agresivă şi s-a recomandat următorul plan: realizarea a trei cure se chimioterapie, urmate de un CT toracic şi abdominal, iar în situaţia în care tumorile s-au micşorat fie şi parţial, se va purcede la intervenţia chirurgicală a tumorii gigant de la plămâni. Greul pentru acest tânăr de acum începe. Este un drum lung, iar acest diagnostic TIMOM nu are un egal, nu are un preț, nu se poate evalua în zerouri, nu poate fi convertit, tinereţea şi viaţa lui Andrei are nu are un preţ!”, se precizează pe pagina campaniei de strângere de fonduri.

Date de contact: andreicurca46@gmail.com

