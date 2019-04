A învins o formă gravă de cancer la nici doi ani. Povestea micii luptătoare

O fetiță de nici doi ani din Statele Unite s-a luptat cu un cancer în stadiu avansat și l-a învins. Mama spune că o extraordinară și nebănuită energie a ajutat-o pe cea mică să treacă prin 15 luni de tratament chinuitor.

Copila și familia au primit sprijin de la numeroși oameni, mulți dintre ei necunoscuți.

În imagini o vedem pe Molly în timp ce se joacă afară - lucru banal şi normal pentru cei mai mulţi dintre copii. Deşi pare greu de crezut, fetiţa a biruit un cancer extrem de agresiv. Şi a trecut prin 15 luni de tratament dur şi chinuitor. La sfârşitul lui ianuarie marca sfârşitul a cinci runde de chimioterapie. Acum sărbătoreşte alungarea cumplitei boli.

Mamă: „Nu am mai putut sta în picioare când am primit telefonul. Apoi m-am repezit la ea și cred că am îmbrățișat-o vreo cinci minute."

Din 21 de luni de viaţă, Molly a fost internată în spital 130 de zile. Acum se bucura de soare şi aleargă după baloane de săpun.

Mamă: „Îi place să se joace afară. Ar sta afară de dimineață, după ce se dă jos din pat și până seara, când merge la culcare. E atât de plină de energie și adoră să facă ce ar trebui să poată face orice bebeluș."

Până nu de mult normalitatea însemna altceva pentru ea - intervenţii chirurgicale, chimioterapie şi radioterapie.

„Molly este puternică”

Mamă: „Cancerul neuroblastom era atât de agresiv, încât a fost nevoie de cel mai dur tratament posibil."

Pe lângă tratament, a fost vorba şi despre o campanie de susţinere pentru copilă. Mesajul „Molly este puternică" a însufleţit-o pe mica luptătoare.

Mamă: „Își revenea după fiecare ședință de tratament. Vreau să spun că se simțea rău și era la pământ câteva zile, apoi era din nou gata de joacă."

Reporter: „Totuşi, de unde atâta putere şi vitalitate într-un copil atât de greu încercat?”

Mamă: „Cred că și rugăciunile au ajutat-o să treacă prin asta. Nu le putem mulțumi îndeajuns tuturor celor care s-au rugat pentru ea și au sprijinit-o."

Miracol, sprijin, rugăciuni, o nebănuită energie interioară - pot fi căutate multe explicaţii. Dar povestea lui Molly, care a învins cancerul, este exemplu şi speranţa pentru familiile altor copii nevoiţi, din când în când, să lase joacă pentru a da piept cu boala.

