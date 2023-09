Poveste impresionantă de viață. O mamă sărmană din Iași are nevoie de ajutor ca să își trimită la școală fetița de 8 ani

Neajunsurile sunt multe și are nevoie de sprijin pentru a o trimite la școală, cu toate cele necesare.

Georgeta are 42 de ani și lucrează ca și femeie de serviciu la o creșă din Iași. Are o fetiță de 8 ani, pe care o crește singură.

Deși reușește cu greu să aibă grijă de ea, femeia se sacrifică zi de zi, pentru a-I oferi un trai decent.

Georgeta, mama: "Eu în fiecare lună fac o listă, încât să nu uit ceea ce trebuie să plătesc, fac tot posibilul, mă uit atent: chiria, să pun în contul doamnei, întreținerea. Eu bifez, c-am platit.”

Reporter: Și la final când trageți linia cu cât mai rămâneți?

Georgeta: ”Încep să gândesc ..s-au dus banii. Îmi rămâne.. 100. 100 de lei, nu mai mult."

Femeia a crescut la casa de copii, apoi a trăit pe străzi timp de mai mulți ani. Cu ajutorul unei asociații, s-a reintegrat în societate și și-a promis că nu își va abandona niciodata fiica, în ciuda greutăților.

Georgeta, mamă: "Când a apărut Gabriela am zis că voi face tot posibilul ca ea să nu ducă lipsa. Vreau să îi ofer respect, îmbrățișare, iubire, vreau să îi ofer eu, ceea ce n-am avut."

Chiar și așa greutățile se țin lanț. Femeia a mărturisit că au fost zile în care nu a avut ce să îi pună pe masa fetiței.

Georgeta, mamă: "Copilul cere, nu știe că nu ai. Să nu am ce pune, cat trebuie pentru copil, poate vrea sarmale, nu am destul.. Nu am putut să ii ofer, a început a plânge, dar de la un timp înțelege situatia.. că nu am bani. Hai, luna asta te-am lăsat, nu ti-am luat. Hai să încercăm poate luna care vine să iți iau."

În fiecare seară, mama o pregătește pe Gabriela pentru școală.

Nu a avut niciodată haine noi, iar rechizitele sunt puține anul acesta.

În situația ei se află sute de persone din județul Iași, care au trait pe străzi, iar acum încearcă să își depășească condiția, cei mai mulți de dragul familiei pe care au întemeiat-o.

În sprijinul lor vine asociația Emmaus.

Simona Apetroaiei, coordinator programe sociale: "Ei toți sunt niște supraviețuitori, sunt 250 de oameni care au trecut pe la noi și care. asemeni Getei, în momentul de față sunt parte activă din societate. Sunt foarte responsabili. Cea mai mare grijă a lor este copilul, să nu ajungă niciodată să trăiască acolo unde au fost ei."

Geta are nevoie în continuare de ajutor, pentru a o trimite pe fetiță la școală.

Dacă doriți să o ajutați pe Georgeta, puteți lua legătura cu Fundația Emmaus Iași.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 27-09-2023 18:08