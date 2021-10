Peste 18.000 de mame din România au sub 19 ani, iar câteva sute mai puțin de 15 ani. Majoritatea sunt din Mureș

Getty

În România sunt peste 18.000 de mame sub 19 ani, 749 dintre ele au sub 15 ani, iar majoritatea provin din judeţul Mureş, arată datele oficiale prezentate de Asociația Suryam din Târgu Mureș.

"De mai bine de zece ani, România se află în topul ţărilor UE la numărul de mame sub 19 ani - peste 18.000. Ultimele statistici arată că, din 749 de mame cu vârsta sub 15 ani, 29 sunt deja la a doua naştere, iar cele mai multe vin din judeţul Mureş. România dă aproape un sfert - 23% - din totalul mamelor minore din UE, potrivit Eurostat. O explozie a acestor cazuri de mame minore s-a produs în anii imediat următori aderării la Uniunea Europeană, iar cifrele mari s-au menţinut. Liberalizarea pieţei muncii şi posibilitatea de a munci în străinătate au făcut ca mulţi părinţi să plece la lucru afară, lăsând copiii în grija familiei extinse. Asociaţia SURYAM în parteneriat cu Farmacia Socială va lansa în trimestrul patru al acestui an ziarul bilingv 'Sănătatea-Egészség' - ediţie dedicată exclusiv 'Educaţiei în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii' cu realizarea unui conţinut adaptat pentru a scădea nivelul sarcinilor în rândul mamelor minore", a precizat Asociaţia SURYAM, într-un comunicat de presă.

Publicație bilingvă pentru tinerele din județ

Proiectul Asociaţiei SURYAM este finanţat cu suma de 15.000 lei din bugetul local al municipiului Târgu Mureş, cu o contribuţie proprie în valoare de 5.000 lei, şi îşi propune tipărirea a minim 15.000 de exemplare din această publicaţie precum şi diseminarea online a articolelor în format electronic şi încheierea a mai multor parteneriate strategice instituţionale.

"Prin sensibilizarea comunităţii asupra natalităţii în rândul mamelor minore, ţinând cont de faptul că naşterile mamelor minore au implicaţii medicale, sociale, culturale, economice, demografice, creşterea nivelului de educaţie în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii va conduce la combatere a sarcinii la vârste tinere si va avea, în consecinţă, ca efect reducerea mortalităţii infantile şi a deceselor materne, reducerea riscului transmiterii bolilor sexuale, a naşterilor premature, evitarea avorturilor, ocrotirea sănătăţii minorilor, prevenirea sarcinilor nedorite şi a abandonului copilului, asigurarea sănătăţii fizice şi psihice a viitorilor adulţi, dezvoltarea normală a tinerilor, dar şi a viitorilor lor copii şi pregătirea acestora să devină părinţi atunci când sunt capabili să aibă grijă de ei şi de copiii lor", a declarat preşedintele Asociaţiei SURYAM, Marius Dumitrescu, managerul de proiect.