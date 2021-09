Patru fraÈ›i au rÄƒmas pe drumuri, dupÄƒ ce le-a ars casa. Unul este grav bolnav

Patru frați și părinții lor au rămas pe drumuri, în urma incendiului care le-a devastat casa din Băicoi, județul Prahova, săptămână trecută. Focul a fost atât de puternic, încât alte trei locuințe au fost, de asemenea, distruse.

Unul dintre copiii familieii rămase pe drumuri este grav bolnav. Avea o cameră specială, dotată cu aparatură și instrumentar medical, pentru a fi ajutat să supraviețuiască. Acum, și el, și frații lui au nevoie de ajutor mai mult ca oricând.

Tatăl: ”Nu mai e nimic... nimic, nimic, nimic. Asta e o mică parte din căruț, asta a rămas... totul s-a topit practic, se și vede”.

Câțiva pereți scorojiți, înnegriți de fum, și multe table arse. Atât a mai rămas din casa în care trăiau, până nu demult, patru copii cu vârste între 12 și 18 ani și părinții lor. Mezinul familiei este imobilizat la pat.

Dumitrița: ”Aici era dormitorul băiețelului, care era un mic ATI cu tot ce înseamnă aparaturile necesare, de la pulsoximetru până la aspirator chirurgical. Din păcate, au ars toate cele necesare lui, inclusiv căruciorul de care este dependent”.

Cel mai mare dintre copii era acasă, împreună cu fratele bolnav, când a izbucnit incendiul. Băiatul a fost alertat de lătratul câinelui și a reușit să-l salveze pe cel mic din calea focului.

”Am rămas doar cu hainele de pe mine”

”Daniel, 18 ani: Fix atuncea s-a spart și geamul lângă mine, am fugit repede în ultima cameră, am scos cățelul pe geam, după l-am luat pe frățior, nu știu cum am sărit, că geamul era destul de înalt.

Reporter: L-ai luat în brațe?

Daniel: Da și l-am dus în grădină. Am rămas încă desculț, că am fugit așa, în șosete”.

Eduard, 15 ani: ”Am rămas doar cu hainele de pe mine și am reușit să salvez un hanorac care îmi era drag, îl avusesem la școală, dar nu îl purtasem pentru că era foarte cald și a rămas în ghiozdan”.

Acum oameni cu suflet bun încearcă să îi ajute.

Coleg: ”E nevoie de ajutor în fiecare zi, a ars tot, n-a mai rămas nimic, trebuie făcut de la zero, dărâmat pereții”.

Tatăl: ”Nu pot face decât să fiu încrezător, că o să pot, cum nu știu, dar sper că o să pot și să mergem înainte”.

În total, 4 case au fost distruse de incendiul declanșat pe 16 septembrie, la Băicoi, din cauza unui frigider defect.