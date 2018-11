Omletă din 600 de ouă și 5 kg de cârnați la un festival culinar. Restricții din cauza pestei porcine

Ziua a început cum nu se poate mai bine la Sfântu Gheorghe, unde localnicii și turiștii au fost poftiți la parada carnaților și festivalul verzei.

Bucătarii au pregătit pentru pofticioși și un mic dejun uriaș, dar și cea mai mare pâine cu cartofi.

Maeştrii bucătari au folosit 600 de ouă şi 5 kilograme de cârnaţi pentru cea mai mare omletă. Alături au aşezat şi trei pâini uriaşe cu cartofi.

Vedete au fost însă varza şi cârnaţii. Peste 50 de echipe s-au întrecut în reţete inspirate, cum este şi cea folosită de o familie din Târgu Secuiesc.

”Am pus boia, piper, sare şi usturoi. E mai uşor de amestecat dacă condimentam înainte să măcinăm. Ăsta e secretul pentru un cârnat bun”, explică ei.

Adevăraţii câştigători au fost însă turiştii care s-au bucurat de o explozie de gusturi şi arome.

Robert Gruman, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Covasna: ”Vedem că de la an la an creşte numărul turiştilor cu aproximativ 10%. Vin pentru gastronomia locală și tocmai din acest considerent organizăm an de an acest festival.”

Pentru competiţie s-au folosit 500 de kilograme de carne de porc furnizate de o singură firmă, ca să nu existe probleme din cauza pestei porcine africane.

