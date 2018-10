O profesoară din București a fost înregistrată jignind elevii: ”Naţie de mahalagii, de prost crescuţi”

O profesoară de tehnologie de la o școală din București este acuzată că îi jignește pe elevi. Ea a fost înregistrată în timp ce le spunea la oră "nație de mahalagii, de prost crescuți, țigani, nesimțiți și proști".

Din cauza comportamentului nepotrivit, copiii și părinții au protestat luni în fața școlii. Inspectoratul susține că nu poate lua măsuri până când nu este gata ancheta unei comisii din școală. Cazul readuce în discuție modul în şanţ evaluați profesorii.

"Naţie de mahalagii, de prost crescuţi, cu aere de genii.... ăştia sunteţi. Zii şi mie ce e de râs. Că m-am enervat eu. Cum te cheamă? Poftim la loc, 2. Nu mai are rost să te ascult.

Numai ţiganii fac aşa ceva. Şi românii nesimţiţi care stau în fundul ţiganilor. Că poate le mai pica ceva din pomana nespălaţilor."

Cu un astfel de limbaj se prezintă la ore profesoară de tehnologie. Aşa că elevii nu mai vor să intre în clasă.

”Eu am primit un doi deoarece nu am spus definiţia exactă, cum a spus ea în caiet, am zis-o cu cuvintele mele. Ne spune pur şi simplu că suntem proşti”, a spus un copil.

”Eu nu am scris titlul pentru că nu am înţeles ce a spus. A ţipat la mine şi a spus că sunt surdă şi că ar fi trebuit să aud pentru că stau în prima bancă”, a spus o elevă.

”A zis că dacă ne prinde că îi dăm târcoale pe la bloc sau dacă ne prinde cu părinţii că ne împuşcă în picioare”, a spus un alt elev.

Părinţii au depus plângeri împotriva profesoarei la şcoală, la inspectorat şi la protecţia copilului.

”Este vorba de modul agresiv cum se adresează elevilor şi jignitor la adresa lor”, a spus un părinte.

Reprezentanţii Inspectoratului şcolar recunosc că profesoara nu este la prima abatere dar aşteaptă ancheta comisiei de disciplină de la şcoală. Între timp, profesoara poate să predea.

”Doamnei profesor i-a fost desfăcut contractul de muncă anterior, printr-o cercetare disciplinară similară, însă legislaţia îi permite doamnei profesor să participe la concursul naţional, acolo unde notele au fost de trecere”, a transmis Inspectoratul.

Cazul readuce în discuţie un studiu îngrijorător: din 1.427 de profesori, 42,5% resping persoanele de etnie romă şi spun că nu le acceptă în vecinătatea lor. Iar peste o treime dintre participanţi consideră că uneori părinţii sunt îndreptăţiţi să îşi bată copiii.

