O mașină cu volan pe dreapta s-a izbit atât de violent de un copac în Dâmbovița, încât i-a zburat motorul. Ce a pățit șoferul

Un tânăr de 30 de ani din Răcari, judeţul Dâmboviţa, a fost dus vineri seară la spital în stare gravă după ce s-a izbit violent cu maşina de un copac şi a rămas încarcerat la volan.

Impactul a fost atât de violent, încât motorul autoturismului cu volanul pe partea dreaptă a fost azvârlit la mai mulţi metri, într-un şanţ.

În maşină se afla şi o adolescentă de 17 ani, care a scăpat însă doar cu răni minore.

”Pregătește targa aia de table! Lanterna, unde e lanterna?!”.

Accidentul s-a produs pe drumul dintre localitățile Ghimpați și Răcari. Mașina sport, cu volanul pe partea dreapta, era condusă de un tânăr de 30 de ani, iar pe scaunul din dreapta se afla o adolescenta de 17 ani.

Într-o curbă, șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un pom.

”Se întâmplă des, din cauza vitezei”

Localnic: "A pierdut controlul mașinii aici în curbă și au intrat în pom. Mașina e zdrobită toată, nu mai înțelegi nimic din ea. Se întâmplă des, din cauza vitezei".

Deși în stare de șoc, fata a reușit să sune după ajutor. La locul accidentului au ajuns echipajele de la descarcerare, ambulanță și poliție.

Plt. mj. Dumitru Grindeș, șef gardă intervenție Detașament Pompieri Răcari: "Am fost solicitați pentru un accident rutier cu victimă încarcerată. Când am ajuns la fața locului am găsit victima încarcerată. Am extras-o din mașină".

Șoferul a avut nevoie de descarcerare, a fost preluat de echipajele de la ambulanță și transportat la spitalul din Târgoviște, pentru îngrijiri și investigații.

Din fericire, tânăra care îl însoțea este în acest moment în afara pericolului. Polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească exact din ce cauză s-a produs acest accident.