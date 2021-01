O fetiță de 2 ani din Cluj are o formă rară de cancer. A strâns jumătate din banii pentru operația care i-ar salva viața

O fetiță de aproape 2 ani din Cluj are nevoie urgentă de ajutor pentru a învinge o boală cruntă. Micuța Victoria se luptă cu o formă rară de cancer, iar părinții încearcă cu disperare să găsească o soluție pentru a putea fi salvată.

Are nevoie de o intervenție chirurgicală la o clinică din Austria, însă costurile depășesc puterile familiei.

Este nevoie de 150.000 de euro și doar cu spijinul oamenilor cu suflet mare ar putea fi strânsă această sumă.

Victoria a fost diagnosticată la sfârșitul anului trecut cu o tumoră la nivelul capului. Vestea a venit ca un trăsnet peste întreaga familie.

Părinții spun că nu s-ar fi gândit niciodată că micuța plină de viață și jucăușă ar putea suferi de o boală rară.

Andrei Tordai, tatăl fetiței: ”Am aflat în 24 decembrie când am ajuns la Spitalul de Pediatrie din Cluj. În urma umflăturii fetiței am fost trimiși să facem un RMN, iar la RMN s-a aflat că este o boală foarte rară. Tumoarea crește văzând cu ochii. Am fost informați că ar trebui să înceapă neapărat tratamentul cu citostatice, pentru altceva nu se poate face momentan, având în vedere cât de mare e tumoarea. Acum așteptam ca fetiță să răspundă la tratament și ne rugăm la Dumnezeu. Este foarte greu să știi că copilul tău suferă de o boală așa rară pe care 1 la 100.000 de copii o face”.

Acum copila este internată de 10 zile la Spitalul de Oncologie din Cluj-Napoca. De puțin timp a început chimioterapia, iar citostaticele sunt singura soluție pentru diminuare tumorii, pentru moment.

Liana Todai, mama fetiței: ”În momentul de față situația e gravă. Sunt tumori care sunt aproape de creier, ele trebuie nimicite și doar apoi o să trebuiască operație. Am fost acceptați la Clinica Sfânta Ana din Viena. Ei ne așteaptă - urmează să trimitem dosarul medical ca să vadă și ei are este situația în momentul de față, pentru că noi am trimit primele acte. Ne pregătim”.

Mii de oameni s-au mobilizat și au donat bani. Până acum s-au strâns aproape 70.000 de euro, dar pentru operația din Viena este nevoie de 150.000 de euro.

Gheorghe Voinea, prieten de familie: ”Ne-am gândit toți să creăm un grup pentu ajutarea fetiței. S-a creat grupul, într-o zi s-au adunat cel puțin 5.000 de oameni. Ne-am mobilizat toți și la Viena avem prieteni care ne ajută”.

În această cursă contracronometru orice sumă donată este binevenită.

Cei care cred că o pot ajuta pe Victoria pot dona în aceste două conturi.

RO74BTRLRONCRT0048492602 (RON) – cont LEI

RO24BTRLEURCRT0048492602 (EUR) – cont EURO