O fetiță are nevoie de ajutor pentru a putea merge. A fost diagnosticată cu o boală gravă

O fetiță de 9 ani are nevoie urgentă de ajutor pentru a putea merge, după ce a primit un diagnostic crunt.

Elena a mai suferit o intervenție chirurgicală, însă în urma unui RMN s-au mai descoperit alte probleme neurochirurgicale pentru care este nevoie de 3 operații.

Elena Spiridon a fost diagnosticată cu Spina bifida sau mielomeningocel. Secundar acestei malformații a mai apărut hidrocefalia și picior varus equin. Elena mai trebuie să treacă prin trei operații în urma cărora își va putea îndeplini visul – acela de a merge pe propriile picioare. Intervențiile vor avea loc într-un spital din Turcia și costă 33.000 de euro.

Asociația „Salvează o inimă” a lansat un apel umanitar pentru salvarea Elenei.

„La două ore de la naștere a fost trimisă de urgență la o clinica din Iași. Mămica, cu ochii în lacrimi, a rămas la Botoșani, fără să știe prea multe despre puiul ei, însă Elena trebuia operată urgent, în maxim 72 de ore de la naștere.

”Nu am avut timp să reacționez. Nu mi s-au spus prea multe despre malformație. La două ore de la naștere a fost dusă la Iași. Eu am rămas la Botoșani. Trebuia operată în maxim 72 ore de la naștere. Prin urmare prima operație – cea de mielomeningocel, forma cea mai gravă de spina bifida – a fost la două zile după naștere. Deoarece coloana nu s-a închis în timpul sarcinii, nervii din coloană și măduva spinării erau ieșite în afară între două vertebre, sub forma unui sac.

Operația a constat de fapt în încercarea de a introduce în coloana nervii și țesuturile, restul se taie, iar în felul ăsta sunt afectați nervii de la genunchi în jos si cei de la simțuri. Apoi la o lună de la naștere, secundar operației de mielomeningocel a apărut hidrocefalia – acumulare de lichid în cutia craniană.

Aceasta a fost operată la o lună jumătate de la naștere prin montarea unui drenaj cu care va trăi toată viața. Au urmat nenumărate ghipsuri urmate de două operații de tenotomie, prin care s-a încercat să se rezolve malformația piciorului varus equin (labele ambelor picioare îndoite înspre interior), o altă problemă cauzată de spina bifida. Însă fără rezultat deoarece malformația picioarelor a recidivat” a spus Simona Spiridon, mama Elenei.

Cu toate că medicii din mai multe centre universitare care au văzut-o pe Elena au spus că nu va merge niciodată, părinții nu au renunțat. O doamnă doctor a spus mamei chiar că „este un copil handicapat pentru care statul cheltuie prea mulți bani”. Cu toate acestea au contactat un kinetoterapeut care a crezut în șansele Elenei și de la 6 luni până în prezent a lucrat și lucrează cu drag pentru ai contrazice pe medici.

În urma ședințelor aproape zilnice de kinetoterapie care au dus la o evoluție bună a Elenei și a asigurărilor unui doctor inimos și profesionist, a apărut și Speranța. În sfârșit au găsit un medic care a spus că fetița va merge în urma unei operații. Nu va dansa ca o balerină, nu va face sport de performanță, dar se va descurca pentru ea.

Tot ceea ce o desparte pe micuță de împlinirea acestui vis este operația de îndreptare a labei piciorului care va fi făcută la Clinica Ponderas din Bucuresti. Înaintea operației este necesară o serie nouă de ghipsuri pentru a se aduce laba piciorului cât mai aproape de poziția normală.

Această serie de aproximativ 8 ghipsuri, schimbate săptămânal, va fi făcută la Clinica Recover din Bucuresti. După operație va urma un program de recuperare la alte clinici private pentru a-și întări musculatura și a învăța să meargă.

Cu toate că nu întelege cu adevărat ce va urma, Elena își dorește să facă această operație pentru ca vrea din tot sufletul compania copiilor, își dorește să poată alerga pe afară, să se dea pe topogan, să fie un copil ca ceilalți, să se bucure de copilărie.

De aceea Elena trebuie să ajungă la București pentru acest tratament însă are nevoie de aproximativ 8.000 de euro, bani pe care părinții nu îi au în acest moment!”

Donații se pot face în contul Asociației, cu mențiunea că trebuie specificat pentru cine se face donația sau prin SMS.

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Dacă vreți să o ajutați pe Elena puteți trimite un SMS cu textul ELENA la numărul 8832. Costul unui mesaj este de 2 euro.

