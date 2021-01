O bibliotecă din Galați oferă instruire gratuită pentru cei care nu știu să se programeze la vaccin sau să-și achite taxele

Angajații unei biblioteci din Galați oferă instruire gratuită pentru cei care vor să se programeze la vaccin sau să plătească impozite online.

Oamenii spun că ajutorul nesperat îi scapă de cozile inutile. Acum fac un singur drum și, din fața unui calculator, rezolvă mai multe probleme, în doar câteva minute.

"Și acum pasul următor. Este corect. Un număr de telefon mobil. Da. Deci zero, șapte este aici, doi este aici, trei este aici. Acum o să primiti un cod pe telefonul dumneavoastră mobil".

Gheorghe Enache are 67 de ani și este pensionar. Spune că s-a chinuit o zi întreagă să se programeze pentru vaccinare.

Cum obișnuiește să meargă la biblioteca, a aflat că angajații de acolo l-ar putea ajuta. Și nu a ezitat să ceară ajutor.

Gheorghe Enache, pensionar: "Am încercat să accesez această platformă. Nu s-a reușit sub niciun motiv. Dimineață am primit un telefon de la cineva care mă cunoștea și mi-a vândut pontul, cum se spune, cu biblioteca".

Bianca Mărgărit, bibliotecară, Biblioteca V. A. Urechia, Galați: "Instituția noastră dorește să faciliteze înscrierea pe această platformă pentru vaccinare, mai ales pentru cei care fie nu dispun de mijloace tehnice, fie nu se descurcă".

Seniorii sunt cei mai buni elevi

În același loc, cei care nu se descurcă prea bine cu noile tehnologii sunt ajutați să achite și impozitele online.

"Nu mai suntem nevoiți să stăm la ghișeele acelea la care știți că sunt cozi interminabile. E mai ușor pentru noi să nu mai pierdem timp, să nu mai stăm, să ne ferim și să ne îmbolnăvim".

De când au anunțat că pot da o mână de ajutor, bibliotecarii sunt asaltați cu telefoane.

Corina Dobre, director Biblioteca V. A. Urechia, Galați: "Foarte multe persoane au sunat atât la sediul central, cât și la filialele bibliotecii pentru a se programa. Ba, mai mult, la câteva filiale, au venit direct acolo, nu au mai sunat să se programeze".

Consultanța durează atât cât are nevoie fiecare persoană pentru a înțelege cum funcționează platformele și a-și face programările sau plățile.

Bibliotecarii spun că seniorii sunt cei mai buni elevi, pentru că au răbdare și sunt cu adevărat interesați de noile tehnologii care le fac viața mai ușoară.