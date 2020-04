O asistentă medicală a fost agresată de vecini, pe motiv că le-ar putea da Covid-19

Este anchetă în Galați! O asistentă de la Boli Infecțioase ar fi fost agresată de vecini, pe motiv că le-ar putea aduce COVID-19 în bloc!

Femeia spune că s-a trezit cu clor pe ușă. Mai mult, nu este lăsată să intre nici în magazinul de la parter.

Autoritățile condamnă gestul deplasat al celor care se fac vinovați de incident. Asistenta are doi copii, de 19 și 12 ani, și spune că s-a mutat de lângă familie pentru a o proteja.

Mihaela Pal, asistentă, Spitalul de Boli Infecțioase Galați: "Când au văzut mașina în fața blocului, au devenit toți suspicioși. Unii dintre ei m-au sunat și m-au întrebat, că ce caut la apartament. Mi-au trimis poliția la ușa și mi-au zis că de ce locuiesc în acest apartament, care, repet, este proprietate personală - pentru că lucrez la Spitalul de Boli Infecțioase.”

Femeia de 44 de ani a rămas fără cuvinte în fața reacției vecinilor. Care, spune ea, ar fi trecut la fapte.

Mihaela Pal, asistentă, Spitalul de Boli Infecțioase Galați: "Când am urcat sus, la etaj, am văzut clor pe ușă; cu găleata, cum au aruncat. Și-am zis "nu se poate așa ceva". Am coborât la magazin, să îmi iau un bidon de apă, m-a dat afară din magazin și mi-a spus că "n-aveți ce căuta, că lucrați la Boli infecțioase și nu vrem să…"

Silviu Andrei, administratorul magazinului: "A fost o confuzie, probabil că a fost greșeală din ambele părți. Doamna, că nu a spus "domnule, eu am venit aicea din motivul asta", dar s-a lăsat așa taciturn și fiecare a interpretat cum a vrut."

Asistenta a povestit totul pe o rețea de socializare. Unii dintre vecini spun că au existat suspiciuni și temeri că femeia ar fi părăsit izolarea.

Vecini: "Știam că este izolată. Un semn de întrebare și-a pus lumea.."

Gabriel Ioan-Avrămescu, prefectul județului Galați: "Condamnăm cu tărie astfel de gesturi ale unor semeni de-ai noștri, care, în aceste momente grele, nu fac altceva decât să amenințe sau să pună în pericol starea cadrelor medicale. Este un apel către toți cetățenii: să fim alături de cadrele medicale."

Costel Fotea, președinte CJ Galați: "Este incalificabil ce se întâmplă din partea unor oameni, din partea unor cetățeni care mâine sau poimâine ar putea să fie pacienți și să meargă la doamna asistentă și să fie tratat. Vom pune la dispoziție spații de cazare pentru tot personalul medical, atât cât ne vor cere spitalele."

Comisar șef Gabriela Costin, IPJ Galați: "În urma verificărilor efectuate la DSP, s-a stabilit că față de aceasta nu este dispusă măsura izolării la domiciliu. În cursul zilei de ieri, femeia în cauza a sesizat poliția cu privire la faptul că ar fi avut un conflict verbal cu administratorul magazinului, în urmă căruia acesta i-a cerut să părăsească incinta magazinului."

În urma sesizării, polițiștii îl anchetează pe proprietarul magazinului pentru refuzul nejustificat de vânzare a mărfurilor.