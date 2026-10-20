Pachetele vor consta în alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte, dar şi pături, saltele şi truse de igienă personală, scrie News.ro.

„Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale au semnat un protocol pentru distribuirea gratuită a unor produse alimentare şi nealimentare către beneficiari ai serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, copiilor din sistemul de protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi persoanelor fără adăpost”, anunţă, marţi, Ministerul Muncii, într-un comunicat de presă.

Produsele alimentare includ paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat din floarea soarelui, gem de fructe şi caşcaval.

De asemenea, vor fi distribuite produse nealimentare de strictă necesitate, precum articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte (treninguri, tricouri, bocanci, cizme de cauciuc), pături, saltele, cearşafuri, perne, feţe de pernă, batiste şi truse de igienă personală pentru copii, femei şi bărbaţi.

Pachetele vor fi distribuite prin direcțiile județene de asistență socială

„Transportul acestora către cele opt regiuni prevăzute în protocol va fi asigurat de operatorii economici parteneri şi de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin intermediul unităţilor teritoriale. Ulterior, produsele vor fi distribuite beneficiarilor prin intermediul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti”, precizează sursa citată.

Protocolul semnat de cele două instituţii pune în aplicare prevederile HG nr. 806 / 2026 privind scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne, cu titlu gratuit, pentru acoperirea unor nevoi de bază ale beneficiarilor serviciilor sociale.