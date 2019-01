Hoții care au aruncat în aer un bancomat la Arad s-ar fi inspirat din filme

Pro TV

Infractorii încep să folosească şi la noi metode văzute în filme sau în ţările europene pentru spargerea bancomatelor.

Joi noapte la Arad, un asemenea automat a fost aruncat în aer, iar hoţii cu feţele acoperite au fugit cu banii. Zona în care s-a dat spargerea este în beznă de aproape o lună, după ce primăria a întârziat mai multe lucrări de reparaţii. Deocamdată, nu au fost făcute publice date despre pagubă.

Atacul a avut loc după ora 1 noaptea, la un centru comercial din Arad. Martorii, care au auzit o explozie puternică, au văzut mai mulţi indivizi care încărcau într-o maşină de teren de culoare neagră trei casete. Una dintre ele ar fi căzut şi banii s-au împrăştia pe asfalt.

"-Bubuitura puternică, foarte urâtă, am zis că o explodat o butelie de gaz, am ieşit pe balcon afară şi am văzut că a plecat o maşină neagră.

-De teren?

-De teren. Noi am crezut prima dată că s-a spart magazinul. Erau bani de hârtie pe jos, cred că i-au scăpat, că erau ceva pe jos".

"-Când am venit încoace din balcon, numai hârtii împrăştiate erau aici.

-Cat de tare a bubuit?

-S-a auzit în casă".

De altfel, după explozie, bărbaţii nu au mai stat să adune banii scăpaţi.

"Trebuie să ai curaj să spargi aici un bancomat. Cel mai mult sunt ăştia care sunt toată ziua pe la jocuri de noroc, care nu lucrează nicăieri. Lor le trebuie bani, nu unuia care muncește", a spus un vecin.

Cei care stau în zonă spun că strada respectivă este cufundată în beznă de câteva săptămâni, de când primăria face mai multe lucrări de reparaţii.

Şi la sfârşitul anului trecut, în Braşov, mai mulţi indivizi au detonat bancomatul de lângă o agenţie bancară, aflată la parterul unui bloc.

În cazul bancomatului jefuit în urmă cu 2 săptămâni la Braşov, anchetatorii nu i-au prins pe hoţi. Martorii spun că este vorba despre trei persoane. Indivizii au reuşit atunci să fure toţi banii aflaţi înăuntru, 160.000 de lei". a declarat Mădălin Bucur.

Iar într-un alt atac, în luna noiembrie a anului trecut, în Bolintin-Vale, doi suspecţi au aruncat în aer un bancomat cu ajutorul unei butelii de gaz. Nici ei nu au fost prinşi.

Metoda folosită de hoţi este adusă din străinătate. Peste 100 de explozii cu gaz au ţintit, de pildă, anul trecut, bancomate din Marea Britanie, iar suma furată se ridică la un milion şi jumătate de lire sterline.

